नोएडा में रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर लाखों की चोरी, CCTV में पूरी वारदात कैद

नोएडा के थाना सेक्टर-39 इलाके में रविवार देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात हुई. रिटायर्ड IAS अधिकारी देवदत्त शर्मा के सेक्टर-39 स्थित G-2 घर में चोरों ने धावा बोला. चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना पुलिस थाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर हुई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर पहले कोठी का लॉक तोड़ते हैं, फिर घर में घुसकर अलमारी और बेड से सामान निकालते हैं और कीमती वस्तुएं लेकर फरार हो जाते हैं.

रिटायर्ड IAS अधिकारी के घर चोरी

सूत्रों के अनुसार घर में मौजूद नौकर पर भी चोरी में शामिल होने का शक जताया जा रहा है. चोरी की जानकारी मिलते ही ACP, ADCP और DCP समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.

चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद

फिलहाल पुलिस की कई टीमें चोरों की तलाश में लगी हुई हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

