scorecardresearch
 

Feedback

उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार के लिए CM फडणवीस ने मांगा समर्थन, शरद पवार बोले- ये संभव नहीं

शरद पवार ने उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को अपना समर्थन देने से साफ मना कर दिया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती और जिन लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, हम उनका समर्थन नहीं कर सकते.

Advertisement
X
फडणवीस के NDA उम्मीदवार को समर्थन से शरद पवार ने इंकार किया (File Photo: PTI)
फडणवीस के NDA उम्मीदवार को समर्थन से शरद पवार ने इंकार किया (File Photo: PTI)

उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं. एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है. विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से बी. सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट चुना गया. एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ना लाजिम है.

एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन देने से सीधे-सीधे मना कर दिया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार को फोन करके समर्थन मांगा था. 

शरद पवार ने कहा, 'उनकी विचारधारा राधाकृष्णन से मेल नहीं खाती है. जब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने राजभवन गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. हेमंत ने अनुरोध किया था कि उन्हें राजभवन से गिरफ्तार न किया जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उनके अपील के बावजूद उन्हें राजभवन से गिरफ्तार कर लिया गया. सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया. ऐसे में जो लोग लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, उनका हम समर्थन नहीं कर सकते.'

सम्बंधित ख़बरें

rahul gandhi with akhilesh yadav
अखिलेश से ममता बनर्जी और पवार तक... कैसे 'वोट चोरी' कैंपेन से राहुल ने विपक्ष को किया लामबंद? 
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर शरद पवार ने नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए सनसनीखेज दावा (File Photo: PTI)
'दो लोगों ने 160 सीटें जिताने की गारंटी दी थी, फिर राहुल और मैंने...', महाराष्ट्र चुनाव पर पवार का दावा 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बयान दिया है.- (File Photo: ITG)
'हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं, व्यक्तिगत दुश्मन नहीं...', उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर बोले फडणवीस 
uddhav thackeray aditya thackeray devendra fadnavis
फडणवीस से मुलाकात और उद्धव-आदित्य की बातें, महाराष्ट्र में नए गठजोड़ का इशारा 
narendra modi mallikarjun kharge rahul gandhi
ऑपरेशन सिंदूर: संसद में विपक्षी 'मिसाइलों' के जवाब में मोदी सरकार का 'डिफेंस‍ सिस्‍टम' एक्टिव 

यह भी पढ़ें: धनखड़ पर सवाल उठाकर राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को कहां तक घेर पाएंगे?

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'संजय राउत से भी इस मामले को लेकर बातचीत हुई तो संजय ने बताया कि उद्धव ठाकरे से चर्चा हो चुकी है. मुझे लगता है कि उनका निर्णय भी एनसीपी (एसपी) से मले खाता है.'

चुनाव आयोग पर शरद पवार ने क्या कहा?

शरद पवार ने कहा कि चुनाव आयोग एक केंद्रीय और स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है. इसलिए हम चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध करेंगे. वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो बिहार में अभियान चलाया है, उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. बिहार के लोग राजनीतिक मसलों को बेहतर रूप से समझते हैं, वह जागरूक हैं. इस मुद्दे को वह अच्छी तरह से समझेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement