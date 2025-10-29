scorecardresearch
 

अमरावती: पूर्व सांसद नवनीत राणा को फिर मिली जान से मारने और गैंगरेप की धमकी, हैदराबाद से भेजा गया पत्र

बीजेपी नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा को एक बार फिर जान से मारने और गैंगरेप की धमकी भरा पत्र भेजा गया है. यह पत्र हैदराबाद के जावेद नाम के शख्स ने स्पीड पोस्ट से भेजा. राणा के निजी सहायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. राजापेठ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली धमकी (File Photo: ITG)
भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली धमकी (File Photo: ITG)

अमरावती में भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद नवनीत राणा को एक बार फिर जान से मारने और गैंगरेप की धमकी मिली है. इस बार धमकी भरा पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके ऑफिस में पहुंचा. बताया जा रहा है कि पत्र हैदराबाद निवासी जावेद नाम के शख्स द्वारा भेजा गया. पत्र में बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है.

पत्र में राणा को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है. इस घटना से राणा की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. इससे पहले भी उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन इस बार का मामला और अधिक गंभीर बताया जा रहा है.

पूर्व सांसद नवनीत राणा को धमकी

घटना की जानकारी मिलते ही नवनीत राणा के निजी सहायक मंगेश कोकाटे ने राजापेठ थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. धमकी देने के पीछे की वजह और आरोपी की मंशा का पता लगाने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी है.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

दीवाली के ठीक बाद इस धमकी प्रकरण से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. महिला नेताओं को मिल रही लगातार धमकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है. फिलहाल राजापेठ पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जांच जारी है.
 

