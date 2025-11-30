'माथे पर सिंदूर और लाश पर हल्दी...' अंतिम संस्कार से पहले प्रेमिका ने पूरी की रस्म तो फफक पड़े लोग, सन्न कर देगी ये कहानी

महाराष्ट्र के नांदेड़ में दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के परिजनों ने कर दी. जब इस बारे में प्रेमिका को पता चला तो वह बदहवास हालत में तुरंत प्रेमी के घर पहुंच गई और अंतिम संस्कार से पहले माथे पर सिंदूर लगाया, इसी के साथ प्रेमी की लाश पर भी हल्दी लगाई गई. यह देखकर वहां मौजूद लोग फफक हो उठे.

दरअसल, घटना नांदेड़ शहर के जूना गंज इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की है. मृतक युवक की पहचान सक्षम ताटे के रूप में हुई है. सक्षम का एक लड़की से बीते तीन साल से प्रेम संबंध चल रहा था. जब लड़की के परिजनों को पता चला तो विरोध करने लगे. जब लव अफेयर का सिलसिला चलता रहा तो लड़की के परिजनों ने खौफनाक साजिश रच डाली.

आरोप है कि लड़की के पिता गजानन मामिलवार ने अपने दोनों बेटों साहिल और हिमेश तथा एक दोस्त के साथ मिलकर बेटी के प्रेमी सक्षम पर हमला कर दिया. पहले उस पर गोली चलाई, फिर मरणासन्न हालत में उसके सिर पर बड़ा पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी.

मृतक युवक लड़की के भाइयों का दोस्त था. वह घर आता-जाता था. लड़की के भाई ने सक्षम को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि वह उसकी बहन से बात न करे. इसके बाद लड़की के पिता गजानन मामिलवार, भाई साहिल मामिलवार, हिमेश मामिलवार ने दूसरे साथियों की मदद से सक्षम को पीटा, गोली मारी, सिर पर बड़ा पत्थर मारकर हत्या कर दी. मृतक और आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया जा रहा है.

प्रेमी की हत्या के बाद जब सक्षम का शव घर लाया गया तो परिजन बिलख पड़े. लड़की भी वहां पहुंच चुकी थी. उसने प्रेमी के अंतिम संस्कार से पहले हल्दी और कुमकुम लगाया और माथे पर सिंदूर भी लगाया. इसके साथ सक्षम को भी हल्दी लगाई गई. यह देख वहां मौजूद लोग फफक पड़े. हत्या के इस मामले में मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने लड़की के माता-पिता और दो भाइयों समेत आठ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

लड़की ने कहा- आरोपियों को फांसी की सजा हो

लड़की ने कहा कि मेरे माता-पिता और भाई को फांसी होनी चाहिए. सक्षम और मेरा तीन साल से प्रेम संबंध था. मेरे परिवार को यह मंजूर नहीं था, सक्षम के जेल से छूटने के बाद मेरे परिवार वाले उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे. वे मुझे धमका रहे थे. लड़की ने आरोप लगाया कि यह हत्या जातिगत झगड़े में की गई. आरोपियों को मौत की सजा दी जाए और इंसाफ मिले. लड़की ने कहा कि भले ही सक्षम अब नहीं रहा, हम अब भी उससे प्यार करते हैं और मैं उसके घर पर ही रहूंगी. यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

हत्या से दो घंटे पहले लड़की की मां सक्षम के घर गई थी और उसे धमकाया था कि बेटी से दूरी बनाए रखे. इसके कुछ ही घंटों बाद युवक की हत्या कर दी गई. मृतक की मां की शिकायत पर इतवारा पुलिस ने लड़की के माता-पिता, उसके दोनों भाइयों और अन्य साथियों सहित कुल आठ लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है. डीएसपी प्रशांत शिंदे के मुताबिक, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

रिपोर्ट: कुंवरचंद मंडले