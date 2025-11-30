scorecardresearch
 
दिल्ली के आया नगर में गोलियों से दहला इलाका... 52 साल के व्यक्ति की बेरहमी से हत्या

दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके के आया नगर में गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग दहशत में आ गए. सुबह करीब 6:25 बजे हुई इस फायरिंग में 52 साल के रत्तन की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपियों ने एक के बाद एक 12 से 15 राउंड तक फायरिंग की. सूचना मिलते ही पुलिस, DCP रैंक के अधिकारी और FSL टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

X
दिल्ली में गोली मारकर शख्स की हत्या. (Photo: Representational)
राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए. यहां दक्षिण दिल्ली के आया नगर इलाके में गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा. सुबह करीब 6:25 बजे फतेहपुर बेरी थाने में फायरिंग की सूचना मिली. कॉल मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा मिला.

मृतक की पहचान 52 वर्षीय रतन के रूप में हुई, जो आया नगर का रहने वाला था. उसके शरीर पर गोली लगने के कई निशान मिले. शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावरों ने इलाके में लगातार 12 से 15 राउंड तक फायरिंग की, जिससे अफरा-तफरी मच गई.

घटना की गंभीरता को देखते हुए फतेहपुर बेरी थाना पुलिस के साथ-साथ जिला पुलिस के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे. इसके अलावा FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया गया, जो घटनास्थल से कारतूस, ब्लड सैंपल और अन्य सबूत जुटाने में लगी है. क्राइम टीम ने पूरे क्षेत्र को घेरकर फोरेंसिक मैपिंग शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: नोएडा: जिसके साथ रिलेशनशिप में थी महिला, उसी ने गोली मारकर ले ली जान... मामूली बहस में दिया वारदात को अंजाम

पुलिस प्रारंभिक रूप से इसे हत्या का मामला मान रही है. आरोपियों ने जिस तरह से कई राउंड गोलियां चलाईं, उससे साफ है कि हमले को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है, जिससे हमलावरों की पहचान में मदद मिल सके.

Advertisement

शुरुआती जांच में पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना किस वजह से हुई. मृतक के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि उनकी किसी से दुश्मनी थी या कोई पुराना विवाद चल रहा था.

फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और कई टीमों को आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और CCTV फुटेज मिलने के बाद घटनाक्रम और भी स्पष्ट हो पाएगा. गोलीबारी की घटना के बाद आया नगर इलाके में दहशत का माहौल हो गया.

