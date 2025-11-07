scorecardresearch
 

2000 रुपये देकर कमरे में पहुंची पुलिस, कपड़े उतारने से पहले ही लड़की गिरफ्तार

नागपुर पुलिस ने ऑपरेशन शक्ति के तहत भवानी नगर के एक रिहायशी मकान पर छापा मारकर देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने तीन महिलाओं को मुक्त कराया और एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी वैभव द्विवेदी फरार है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर सौदा तय किया था. नागपुर पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

घर में चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational )
घर में चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के नागपुर में पुलिस ने 'ऑपरेशन शक्ति' के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है. यह छापा पारडी थाना क्षेत्र के भवानी नगर स्थित एक घर में मारा गया, जो रिहायशी इलाका है. पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं को मुक्त कराया है, जबकि एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.

2000 रुपये में तय होता था सौदा

जानकारी के अनुसार, नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि भवानी नगर में एक मकान में पैसों का लालच देकर महिलाओं से देह व्यापार कराया जा रहा है. इस सूचना पर टीम ने नकली ग्राहक बनाकर जाल बिछाया और आरोपी महिला से 2000 में सौदा तय किया, जैसे ही सौदा पूरा हुआ और महिला कमरे में पहुंची, पुलिस ने तुरंत छापा मारकर कार्रवाई की.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने नेहा उर्फ पूजा राम प्रसाद साहू नामक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी वैभव द्विवेदी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रक्रिया में जुटी है.

पुलिस ने घर से तीन पीड़ित महिलाओं को भी छुड़ाया, जो नागपुर की ही रहने वाली बताई जा रही हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी वैभव द्विवेदी इन महिलाओं को पैसों का लालच देकर इस गंदे धंधे में धकेलता था.

ऑपरेशन शक्ति के तहत कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नागपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन शक्ति” अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं और युवतियों को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकालना है.

सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बताया कि मौके से मोबाइल फोन, नकद राशि और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गई हैं. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं तथा यह रैकेट कितने समय से सक्रिय था.
 

