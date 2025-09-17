scorecardresearch
 

शराब की आदत और घर में क्लेश..., फिसलकर नहीं मरा, भाई भाभी ही निकले युवक के हत्यारे?

नागपुर के शिव नगर में 2 सितंबर को घर के बाथरूम में 40 साल का व्यक्ति मृत पाया गया.परिवार ने इसे हादसा बताया लेकिन पोस्टमार्टम में मारपीट से गंभीर सिर की चोटें सामने आईं. शराब पीने की आदत को लेकर विवाद के चलते शक गहराया. पुलिस ने मृतक के बड़े भाई और भाभी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

नागपुर में भाई भाभी ही निकले युवक के हत्यारे (Photo: Representational Image)
महाराष्ट्र के नागपुर में अपने भाई की कथित तौर पर हत्या करने  के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने हत्या के बाद इसे एक्सिडेंट साबित करने की कोशिश की थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. 40 साल का व्यक्ति बीते 2 सितंबर को शिव नगर स्थित इरोस सोसाइटी स्थित अपने घर के बाथरूम में मृत पाया गया था.

'फिसल कर चोट लगने से हुई मौत'

मनकापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उसके परिवार ने दावा किया था कि वह फिसल गया था और उसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई. लेकिन, अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मारपीट के कारण सिर में गंभीर चोटें आने का संकेत मिला है.

शराब के चलते घर में होता था क्लेश

उन्होंने बताया कि पुलिस को पता चला है कि मृतक की शराब पीने की आदत के कारण परिवार के सदस्यों में तनाव था. अधिकारी ने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को मृतक के बड़े भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
