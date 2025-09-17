शराब की आदत और घर में क्लेश..., फिसलकर नहीं मरा, भाई भाभी ही निकले युवक के हत्यारे?

महाराष्ट्र के नागपुर में अपने भाई की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने हत्या के बाद इसे एक्सिडेंट साबित करने की कोशिश की थी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. 40 साल का व्यक्ति बीते 2 सितंबर को शिव नगर स्थित इरोस सोसाइटी स्थित अपने घर के बाथरूम में मृत पाया गया था.

'फिसल कर चोट लगने से हुई मौत'

मनकापुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उसके परिवार ने दावा किया था कि वह फिसल गया था और उसके सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई. लेकिन, अधिकारी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मारपीट के कारण सिर में गंभीर चोटें आने का संकेत मिला है.

शराब के चलते घर में होता था क्लेश

उन्होंने बताया कि पुलिस को पता चला है कि मृतक की शराब पीने की आदत के कारण परिवार के सदस्यों में तनाव था. अधिकारी ने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को मृतक के बड़े भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है.

