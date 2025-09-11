scorecardresearch
 

नागपुर में व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पीठ और पैर में लगी गोलियां…4 लाख लूटकर फरार हुए बदमाश

नागपुर के जरिपटका इलाके में बुधवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक किराना व्यापारी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. हमले के दौरान व्यापारी को दो गोलियां लगीं और बदमाश करीब 4 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

नागपुर में व्यापारी को गोली मारकर लूट. (Photo: ITG)
महाराष्ट्र में नागपुर शहर के जरिपटका थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके और व्यापारी वर्ग में दहशत फैला दी. किराना व्यापारी और हवाला कारोबार से जुड़े बताए जा रहे राजू दीपानी पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी और उनसे करीब 4 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए.

घटना के दौरान हमलावरों ने व्यापारी पर कुल तीन राउंड फायर किए. इसमें राजू दीपानी को पीठ और पैर में दो गोलियां लगीं. गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

पुलिस के अनुसार, हमलावर व्यापारी से करीब 4 लाख रुपये लूटकर मौके से फरार हो गए. इस वारदात को इतनी तेजी और योजना के साथ अंजाम दिया गया कि व्यापारी को बचाव का कोई मौका नहीं मिला. बताया जा रहा है कि यह रकम हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है.

nagpur businessman shot robbery looted broad daylight firing

घटना की जानकारी मिलते ही जरिपटका पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने फायरिंग और लूट की जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. फिलहाल बदमाश फरार हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र और खासतौर पर व्यापारी समुदाय में दहशत का माहौल है.

