मुंबई में भारी बारिश से उफान पर मीठी नदी, कुर्ला स्टेशन पर पानी भरने से रेलवे सेवा बाधित

मुंबई में जलस्तर बढ़ने से मध्य और हार्बर रेलवे लाइन पर ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया है. कुर्ला और चुनाभट्टी में जलस्तर बढ़ने के कारण सैकड़ों यात्री फंसे रहे. बाढ़ के गेट बंद होने और भारी बारिश के संयोजन से यह स्थिति उत्पन्न हुई.

मुंबई में भारी बारिश से बाधित हुईं रेलवे सेवाएं (Photo: AFP)
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में भारी बारिश के बाद मीठी नदी का जलस्तर बढ़ गया है. इस वजह से सेंट्रल और हार्बर रेलवे लाइन पर सेवाएं चार घंटे से ज्यादा वक्त तक निलंबित रहीं. कुर्ला रेलवे स्टेशन पर पटरियों के ऊपर 15 इंच पानी जमा हो गया था, जबकि लोकल ट्रेनों के लिए 6 इंच और मेल ट्रेनों के लिए 4 इंच पानी ही चलने के काबिल होता है.

कुर्ला और चुनाभट्टी में मीठी नदी में पानी का स्तर पहले 3.3 मीटर तक कम हुआ था, लेकिन भारी बारिश की वजह से यह फिर से बढ़कर 3.6 मीटर हो गया. बाढ़ के गेट सुबह 8.30 बजे बंद कर दिए गए थे. 

जब भारी बारिश शुरू हुई तो गेट बंद होने के कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाया. सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुर्ला इलाके में 185 मिमी से ज्यादा बारिश हुई.

ट्रेनों का संचालन बाधित...

जलभराव की वजह से सेंट्रल रेलवे ने आज CSMT से चलने वाली 14 आउटस्टेशन ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा, पांच ट्रेनों को पनवेल, पुणे और इगतपुरी में शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है. राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी घाटकोपर, ठाणे और कल्याण जैसे स्टेशनों पर फंसी हुई हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मीठी नदी में पानी का स्तर कम होने के बाद ही ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो पाएंगी.

राहत कार्य जारी...

सेंट्रल रेलवे के 107 और बीएमसी के 29 पंप पानी को समुद्र में निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. हालांकि, अत्यधिक बारिश के कारण पानी कुर्ला से बाहर नहीं निकल पा रहा है. अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि रात 8:30 बजे से पहले पानी का स्तर कम हो जाएगा, जब फिर से हाई टाइड आने की संभावना है. कुर्ला के अलावा सेंट्रल रेलवे की अन्य सेवाएं, जैसे पनवेल-वाशी और ठाणे-कल्याण लाइन पर लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं.

 
TOPICS:

