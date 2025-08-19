scorecardresearch
 

मुंबई में बारिश का कहर! बिग बॉस 19 की शूटिंग पर लगी रोक, दिखाई जानी थी घर की झलक

आज यानी मंगलवार को बिग बॉस के इस घर को मीडिया के लिए खोला जाना था. लेकिन बारिश और शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने के कारण जियो हॉटस्टार की टीम ने मंगलवार सुबह ही यह इवेंट रद्द कर दिया.

बारिश की वजह से रुका बिग बॉस 19 का शूट (Photo: Screengrab)
मुंबई में बारिश ने कहर ढाया हुआ है. इससे न सिर्फ जन-जीवन पर असर पड़ा है बल्कि काम-काज भी रुक गया है. कभी न थमने वाले शहर की रफ्तार भी इस लगातार बरसते पानी ने रोक दी है. इसका सीधा असर शूट पर भी पड़ा है. मच-अवेटेड रिएलिटी शो बिग बॉस 19 की शूटिंग भी रुक गई है. 

टीम ने जारी किया बयान

इंडिया टुडे/आजतक को मिली खबर कहती है कि आज यानी मंगलवार को बिग बॉस के इस घर को मीडिया के लिए खोला जाना था. लेकिन बारिश और शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने के कारण जियो हॉटस्टार की टीम ने मंगलवार सुबह ही यह इवेंट रद्द कर दिया.

टीम ने कहा कि, “शहर में भारी बारिश और पानी जमा होने की वजह से बिग बॉस हाउस टूर और इससे जुड़ी सारी गतिविधियां अभी के लिए रोक दी गई हैं. हमें आपको हुई असुविधा के लिए खेद है. बारिश की स्थिति के अनुसार हम आपको आगे की जानकारी देंगे.”

मीडिया पर्सन्स को वापस भेजा गया

सूत्रों कहते हैं कि, दिल्ली से आए पत्रकारों को समय पर उतार दिया गया ताकि उन्हें सफर में कोई परेशानी न हो. जो पत्रकार मुंबई पहुंच चुके थे, उन्हें वापस भेज दिया गया ताकि वे यहां फंस न जाएं, क्योंकि कई फ्लाइट्स लेट या कैंसिल हो गई थीं. अब टीम एक नई तारीख तय करने पर काम कर रही है जिससे दर्शकों को बिग बॉस के घर की झलक मिल सके, जो हर साल लोगों में उत्साह और जिज्ञासा जगाता है.

भारी बारिश में कर रहे शूटिंग

बिग बॉस 19 के मीडिया इवेंट के अलावा, मुंबई में बाकी शूटिंग्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है. पता चला है कि लगभग सभी शूटिंग्स जारी हैं, बस लोग ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं. फिल्मसिटी वाली गली में भी पानी भर गया है, लेकिन कलाकार और टीम के सदस्य पानी में चलकर अपने काम पर जा रहे हैं.

जल्द शुरू हो रहा है बिग बॉस...

मालूम हो कि बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से होगा. इस बार दर्शकों को उम्मीद से ज्यादा राजनीतिक माहौल दिए जाने का वायदा किया गया है. सलमान खान राजनीतिक सेटअप में पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. नए घर की झलक भी दिखाई जाने वाली थी लेकिन अब बारिश की वजह फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

