Maharashtra Rains: महाराष्ट्र में कहर बनकर बरसी बारिश, 4 दिन में अबतक 21 लोगों की मौत, आज भी रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र में अलग-अलग जगहों पर बारिश का कहर जारी है. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई के पश्चिमी उपनगरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सांताक्रूज वेधशाला में बुधवार को सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में 200 मिमी बारिश दर्ज की गई.

महाराष्ट्र में आज भी कई जगह पर भारी बारिश का अलर्ट है.
महाराष्ट्र के कई जिलों में कुदरती कहर जारी है, बारिश और बाढ़ से तबाही मची है. मौसमी कहर इस कदर बरपा है कि प्रदेश में अबतक 21 लोगों की मौत हो गई है. प्रदेश में 4 दिन में अबतक 21 मौतें हो चुकी हैं. बता दें  पिछले कई दिनों से राज्य में भारी बरसात जारी है और 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक पूरे महाराष्ट्र में बरसात के चलते 21 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं.

वहीं, मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है. महाराष्ट्र में अलग-अलग जगहों पर बारिश का कहर जारी है. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई के पश्चिमी उपनगरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सांताक्रूज वेधशाला में बुधवार को सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे की अवधि में 200 मिमी बारिश दर्ज की गई.

पड़ोसी जिलों में भी मंगलवार को भारी बारिश हुई, जिनमें रायगढ़ के लोकप्रिय माथेरान हिल स्टेशन में सबसे अधिक 382.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने बताया, "दक्षिण मुंबई स्थित कोलाबा वेधशाला में 107.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी उपनगर स्थित सांताक्रूज वेधशाला में 24 घंटे की अवधि के दौरान 209 मिमी बारिश दर्ज की गई."

महानगर के अन्य इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई. मंगलवार और बुधवार सुबह के बीच विक्रोली में 229.5 मिमी, मुंबई हवाई अड्डे पर 208 मिमी, बायकुला में 193.5 मिमी, जुहू में 150 मिमी और बांद्रा में 137.5 मिमी बारिश हुई. पड़ोसी जिलों में, रायगढ़ के माथेरान में सबसे अधिक 382.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद सतारा के महाबलेश्वर हिल स्टेशन में 278 मिमी, रायगढ़ के न्यू पनवेल में 217.5 मिमी, रायगढ़ के कर्जत में 211.5 मिमी, रत्नागिरी के चिपलुन में 123.5 मिमी और ठाणे के भयंदर में 100.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आईएमडी ने लोगों और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है, क्योंकि मुंबई और आसपास के जिलों में रुक-रुक कर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

