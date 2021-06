Mumbai Rain: मानसून की दस्तक, पानी-पानी हुई मुंबई, हाई टाइड की चेतावनी

मुंबई में समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दे दी है. मॉनसून के आगमन के साथ ही मुंबई के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है. आज यानी बुधवार को मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. साथ ही समुंद्र में हाई टाइड के उठने का भी अनुमान है. विभाग के मुताबिक मुंबई में 11.43 बजे हाई टाइड के आने की संभावना है. इस दौरान समुंद्र की लहरें 4.16 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं. ऐसे में एहतियातन समुंद्र के किनारे के इलाकों को खाली करवा लिया गया है. साथ ही कई टीमें नजर बनाए हुए हैं.

कई इलाकों में सड़कें जलमग्न

आईएमडी मुंबई के उप महानिदेशक डॉ जयंत सरकार ने बताया कि मॉनसून मुंबई पहुंच गया है. मुंबई में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 10 जून थी लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले मॉनसून का आगमन हुआ है. इससे पहले मंगलवार को प्री मॉनसून की बारिश ने मुंबई को पानी-पानी कर दिया. कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके कारण यातायात भी कई जगह बाधित रहा. मुंबई के हिंदमाता में सड़कों पर जल जमाव दिखा.

#WATCH | Maharashtra: Severe waterlogging at Kings Circle in Mumbai, due to heavy rainfall. #Monsoon has arrived in Mumbai today. pic.twitter.com/PI2ySwhBCR

मुंबई में रेलवे ट्रैक भी जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से लोकल ट्रेन सर्विस पर भी असर पड़ा है.

Maharashtra: Railway tracks submerged between Sion railway station & GTB Nagar railway station due to heavy rainfall in Mumbai.



Mumbai Local train services b/w Kurla & CSMT have been halted, as a precautionary measure; services to resume as soon as the water recedes.#Monsoon pic.twitter.com/YUaETnmv7z