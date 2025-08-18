Mumbai Rain: मुंबई में भारी बारिश का तांडव, पानी में डूबा अंधेरी सबवे, स्कूल भी बंद...देखें VIDEO

मायानगरी मुबंई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है.लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं.जगह-जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. वहीं, अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है. विले पार्ले में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को दफ्तर और स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में 19 अगस्त तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है. IMD ने मुंबई के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

बारिश के कारण स्कूल बंद

IMD की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट के बीच ग्रेटर मुंबई पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है. वहीं, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने आज सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है.

मरीन लाइन पर बिल्डिंग गिरी, 3 लोग घायल

मुंबई के मरीन लाइन पर एक बिल्डिंग गिर गई.तीन मंजिला मकान गिरने से तीन लोगों के घायल होने की खबर है, जो बिल्डिंग गिरी हो वो पुरानी बिल्डिंग थी. गिरने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है. इमारत जर्जर थी या इसके पीछे कोई और वजह रही, इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है फिलहाल खबर यही है कि मुंबई के मरीन लाइन इलाके में एक तीन मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर तीन लोग जख्मी हो गए.

तस्वीरों में सायन के गांधी मार्केट में जलभराव दिखाई दे रहा है.



बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अनुसार, रविवार को महानगर में छह शॉर्ट सर्किट, 19 पेड़ या शाखा गिरने और दो दीवार गिरने की घटनाएं हुई हैं. बता दें कि आईएमडी ने शनिवार को भारी बारिश और रविवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई थी.

