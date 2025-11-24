मंत्री पंकजा मुंडे के PA पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई के वर्ली इलाके में महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गार्जे को उनकी पत्नी की आत्महत्या के मामले में सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 28 वर्षीय डॉ गौरी पाळवे, जो KEM अस्पताल में डेंटिस्ट थीं, उन्होंने कथित रूप से अपने घर में फांसी लगाकर जान दी. घटना शनिवार की है और उनकी शादी को केवल दस महीने हुए थे.

वर्ली पुलिस ने बताया कि गौरी के पिता की शिकायत पर गार्जे और उनके दो रिश्तेदारों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, शादी के बाद से ही दोनों के बीच घरेलू विवाद चल रहा था और गौरी ने अपने पति को किसी अन्य महिला से मोबाइल फोन पर चैट करते हुए पकड़ लिया था. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. परिवार ने आरोप लगाया कि गार्जे पत्नी को धमकाता था.

महिला डेंटिस्ट ने की खुदकुशी

पुलिस ने गार्जे को कोर्ट में पेश किया जहां अदालत ने उन्हें 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है और अन्य आरोपी अभी फरार हैं, इसलिए पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत जरूरी है. गार्जे के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, इसलिए न्यूनतम हिरासत दी जाए.

मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस हिरासत बढ़ा दी. उधर, गौरी पाळवे के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके चाचा ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है. उन्होंने पोस्टमॉर्टम इन-कैमरा कराने और इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. पुलिस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

