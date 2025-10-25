scorecardresearch
 

मुंबई: ब्रेकअप से नाराज युवक ने पूर्व प्रेमिका की चाकू से गोदकर की हत्या, फिर खुद का भी काटा गला

मुंबई में एक युवक ने दिन दहाड़े अपनी पूर्व प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद का भी गला काट लिया. जिससे उसकी भी मौत हो गई.

प्रेमिका की हत्या के बाद युवक ने खुद का काटा गला. (Photo: Representational )
प्रेमिका की हत्या के बाद युवक ने खुद का काटा गला. (Photo: Representational )

मध्य मुंबई में एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने दिनदहाड़े अपनी पूर्व प्रेमिका का पीछा करके उसे चाकू मार दिया और फिर खुद का गला रेतकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी सोनू बरई ने लगभग दो हफ़्ते पहले सुबह करीब 11 बजे कालाचौकी इलाके की एक सड़क पर मनीषा यादव (24) पर हमला किया. उसने ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि मनीषा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था.

मिलने के बहाने बुलाया और कर दिया चाकू से हमला

हमले में यादव गंभीर रूप से घायल हो गई और एक ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी ने उसे भायखला के डॉ. अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया. जहां कुछ घंटों बाद यादव की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार बरई को शक था कि यादव किसी और को डेट कर रही थी, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आखिरकार उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया.

यह भी पढ़ें: MP: संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भैया-भाभी पर चाकू से किया हमला, दोनों की मौत

इसी बीच शुक्रवार सुबह आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया और अपने साथ रसोई का चाकू भी ले गया. यादव के पहुंचने पर बरई ने उसे दो-तीन बार चाकू मारा और जब वह अपनी जान बचाने के लिए भागी तो उसका पीछा करते हुए एक नर्सिंग होम में घुस गया.

अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के अंदर भी हमला जारी रहा और उसने यादव को पकड़कर फिर से उस पर वार किया. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बरई गुस्से में था और उसके पास हथियार थे, इसलिए लोग दूर हट गए. तभी किसी ने बरई पर पत्थर फेंका और उसे लकड़ी के डंडे से मारा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह बच नहीं पाएगा.

अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बरई ने अपना गला काट लिया और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस की एक विज्ञप्ति के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी किरण सूर्यवंशी घटनास्थल के पास फुटपाथ पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तभी एक राहगीर ने उन्हें घटना के बारे में सूचित किया.

सूर्यवंशी दौड़कर अंदर गए, यादव को बचाया और बिना समय गंवाए उसे टैक्सी से अंबेडकर अस्पताल ले गए. बाद में उसे सरकारी जे.जे. अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. अधिकारी ने बताया कि नर्सिंग होम के प्रवेश द्वार पर खून से लथपथ पड़े बरई को सरकारी केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया.
 

