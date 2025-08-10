मुंबई: कार की छत से कबूतरों को दाना डालना शख्स को पड़ा महंगा... FIR दर्ज

मुंबई के दादर इलाके में शनिवार को एक व्यक्ति पर अपनी कार की छत पर रखी अनाज से भरी ट्रे से कबूतरों को दाना डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी. शिवाजी पार्क पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति कि कार भी जब्त कर ली गई है.

इसके अलावा लालबाग निवासी महेंद्र संकलेचा पर भारतीय न्याय संहिता के तहत सार्वजनिक उपद्रव, लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा और खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने की संभावना वाले लापरवाही भरे कृत्य के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. मामले में आरोपी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है.

बृहन्मुंबई नगर निगम के फैसले से खड़ा हुआ विवाद

स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए सार्वजनिक रूप से कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाने और 'कबूतरखानों' को बंद करने के बृहन्मुंबई नगर निगम के फैसले से विवाद खड़ा हो गया है. वहीं, कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों ने नगर निगम के इस फैसले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने शहर में 'कबूतरखानों' (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को बंद करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है. बल्कि नगर निगम के बंद करने के आदेश पर रोक लगाने से परहेज किया है.

