मुंबई में इस्कॉन मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बम स्क्वॉड ने की जांच, बढ़ाई गई सुरक्षा

मुंबई में एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है. यहां गिरगांव में स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया. यह ईमेल सीधे मंदिर की आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और बम स्क्वॉड को दी.

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर की गहन जांच की गई. बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) ने भी तलाशी अभियान चलाया. राहत की बात यह रही कि मंदिर परिसर या आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

इस बीच, ईमेल की जांच में पुलिस ने पाया कि मेल में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, इसमें किसे या किस तरह की धमकी दी गई है, इस बारे में पुलिस ने फिलहाल खुलासा नहीं किया है. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

गिरगांव के इस्कॉन मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में धमकी भरा ईमेल मिलने से एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई. इस मामले की जांच गामदेवी पुलिस थाने में दर्ज की गई है और साइबर सेल की मदद से मेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, लेकिन मेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

