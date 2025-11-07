scorecardresearch
 

ये है 10 करोड़ रुपये का सेब, मुंबई में हर कोई करना चाहता है दीदार!

मुंबई में डायमंड और गोल्ड से बना 10 करोड़ रुपये का एप्पल चर्चा में है. इसे गोल्ड मैन के नाम से मशहूर रोहित पिसाल ने बनाया है. इस एप्पल में 9 कैरेट 36 सेंट के हीरे और 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है. एप्पल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है और थाईलैंड रॉयल पैलेस में इसकी बिक्री चल रही है.

10 करोड़ का सेब (Photo: Dharmendra Dubey/ITG)
10 करोड़ का सेब (Photo: Dharmendra Dubey/ITG)

क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेब की कीमत 10 करोड़ रुपये हो सकती है. मुंबई में ऐसा ही एक एप्पल बना है जो खाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए बनाया गया है. यह एप्पल हीरे और सोने से तैयार किया गया है और इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है.

इस अनोखे एप्पल को मुंबई के रोहित पिसाल ने बनाया है, जिन्हें गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है. उन्होंने बारीकी से डिजाइन कर इस एप्पल को तैयार किया है. एप्पल पूरी तरह से 18 कैरेट गोल्ड और चमकदार डायमंड से सजा है.

हीरे और सोने से तैयार हुआ सेब 

मिले सर्टिफिकेट के मुताबिक इस एप्पल में 9 कैरेट 36 सेंट के डायमंड जड़े हैं. 18 कैरेट गोल्ड का वजन करीब 29 ग्राम 800 मिली है. इसमें कुल 1396 पीस इस्तेमाल किए गए हैं. इसकी सुंदरता और कलाकारी के चलते यह एप्पल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है.

विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इस एप्पल को प्रमाणित भी किया है. यही नहीं, इस एप्पल को अब थाईलैंड के रॉयल पैलेस में प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां इसकी मांग काफी बढ़ी है. बताया जा रहा है कि वहां इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदा जा रहा है.

एप्पल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज

रोहित पिसाल का कहना है कि उन्होंने इसे मेहनत और कला के मेल से तैयार किया है. यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि भारतीय ज्वेलरी कला का प्रतीक है. यह चर्चा का विषय बना हुआ है. 

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- धर्मेन्द्र दुबे
