मुंबई में फ्रांस की युवती के साथ छेड़छाड़, स्कूटर से पीछा, फिर...

मुंबई के बांद्रा में फ्रांस काउंसुलेट की 27 वर्षीय महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी, 25 वर्षीय स्क्रैप डीलर सुनील वाघेला को गिरफ्तार कर लिया. घटना के दौरान इस्तेमाल स्कूटर जब्त किया गया. आरोपी पर महिला की शालीनता भंग करने के इरादे से हमला करने का केस दर्ज किया गया है.

घटना में इस्तेमाल स्कूटर जब्त कर लिया गया है. (Photo: Representational)
मुंबई के बांद्रा इलाके में फ्रांस काउंसुलेट में कार्यरत 27 वर्षीय महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पुलिस के अनुसार, घटना रात 12:25 बजे हुई जब पीड़िता अपनी दोस्त के घर से पाली हिल लौट रही थी. आरोपी ने स्कूटर से पीछा कर हमला किया और घटना के तुरंत बाद भाग गया.

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
खार पुलिस स्टेशन ने बताया कि आरोपी सुनील वाघेला, 25 वर्षीय स्क्रैप डीलर, धारावी का निवासी है. घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 50 से अधिक CCTV फुटेज की जांच की. फुटेज में आरोपी को पीड़िता का पीछा करते हुए देखा गया. स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर से वाघेला का पता पुलिस ने लगभग 100 मीटर दूर धारावी में ढूंढा.

पुलिस ने आरोपी के घर पर स्ट्रैप और तकनीकी सहायता के जरिए ट्रैप लगाया और शनिवार रात उसे गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के परिवार और समुदाय के लोगों ने विरोध किया, जिसे पुलिस ने संभालते हुए आरोपी को हिरासत में लिया.

घटना में इस्तेमाल स्कूटर जब्त
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की शालीनता भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्कूटर जब्त कर लिया. आरोपी घटना के बाद लगभग तीन दिन तक घर नहीं लौटा.

पुलिस ने बताया कि आरोपी पीड़िता का कुछ दिनों से पीछा कर रहा था. घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर ऐसे मामलों का सामना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और कोई भी त्वरित कार्रवाई खुद न करें.

---- समाप्त ----
