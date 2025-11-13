EXCLUSIVE: मुंबई में दाऊद से जुड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़... ताहिर डोला की पार्टियों में शामिल होते थे बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार

बॉलीवुड, राजनीति और अंडरवर्ल्ड के बीच ड्रग्स का गहरा गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हुआ है. मुंबई पुलिस की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसे दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी सलीम डोला चला रहा था. यह सिंडिकेट देश के सात से आठ राज्यों में मेफेड्रोन (MCAT), Meow Meow और Ice जैसी ड्रग्स की सप्लाई करता था और बड़ी मात्रा में इन्हें विदेशों में भी तस्करी करता था.

इस सिंडिकेट का नेटवर्क तब उजागर हुआ जब सलीम डोला का बेटा ताहिर डोला, जिसे इस साल अगस्त में UAE से प्रत्यर्पित किया गया था, से पूछताछ की गई. ताहिर डोला ने अपनी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने बताया कि उसकी ओर से आयोजित ड्रग पार्टियों में बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेता, अभिनेत्रियां, रैपर्स और फिल्म मेकर्स शामिल होते थे. इन पार्टियों में भारी मात्रा में मेफेड्रोन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल होता था.

इन हस्तियों के नाम आए सामने

आजतक के पास मौजूद गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार, जिन नामों का खुलासा हुआ है उनमें बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, उनके भाई सिद्धांत कपूर, पूर्व एनसीपी विधायक जीशान सिद्दीकी, रैपर लोका, फिल्ममेकर अब्बास-मस्तान, मॉडल अलीशा पारकर (दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बेटा) और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी उर्फ ओरहान शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक पूछताछ में ताहिर डोला ने बताया कि ये सभी लोग न केवल मुंबई और गोवा में हुई ड्रग पार्टियों में शामिल होते थे, बल्कि कुछ पार्टियां दुबई और थाईलैंड में भी आयोजित की गई थीं, जहां भारतीय मूल के कारोबारियों के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी.

सभी हस्तियों को समन जारी करेगी क्राइम ब्रांच

अब इस पूरे नेटवर्क की जांच न सिर्फ मुंबई क्राइम ब्रांच बल्कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है. ईडी को शक है कि इस ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई हवाला और रियल एस्टेट के जरिए सफेद धन में बदली जा रही थी. मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द ही इन सभी नामों को समन जारी कर बयान दर्ज करेगी.

