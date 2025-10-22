अचानक AQI बढ़ा, फिर सांसों को मिली राहत... बदल गया मुंबई का मौसम

मुंबई में मंगलवार, 21 अक्टूबर की शाम को हुई बारिश ने शहर की हवा को साफ करने में बड़ी भूमिका निभाई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज (बुधवार) सुबह के वक्त मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 134 दर्ज किया गया है, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. मुंबई की हवा में सुधार एक बड़ी राहत है, क्योंकि दिवाली के बाद मंगलवार को AQI 211 तक पहुंच गया था, जो 'खराब' श्रेणी में था.

CPCB के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को मुंबई के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता और भी खराब थी. कोलाबा में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के स्टेशन पर AQI 341 तक पहुंच गया था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह बारिश महाराष्ट्र में निचले स्तर पर पूर्वी हवाओं में ट्रफ (निम्न दबाव क्षेत्र), नमी की अधिकता और अधिक तापमान के कारण हुई है. इन परिस्थितियों ने कोंकण और आंतरिक महाराष्ट्र में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ा दीं और शहर की हवा को साफ करने में मदद की.

कई इलाकों का AQI संतोषजनक

बारिश के बाद मुंबई में कई जगहों की एयर क्वालिटी बेहतर हुई और सांस लेने योग्य हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई. हालांकि, मंगलवार रात को बारिश के बाद भी कुछ जगहों पर पटाखों की आवाज सुनी दी लेकिन फिर भी, बुधवार सुबह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में IITM का AQI 227 (खराब श्रेणी) में दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) ने उसी स्थान पर AQI 99 मापा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. इसी तरह, बोरिवली पूर्व में IITM का AQI 165 था, जबकि MPCB ने 99 दर्ज किया.

MPCB के आंकड़ों के अनुसार, कोलाबा में AQI 98, चेंबूर में 124, मुलुंड में 152 और खेरवाड़ी (बांद्रा पूर्व) में 113 था. वहीं, IITM के आंकड़ों में नेवी नगर में 198, मलाड पश्चिम में 185, दियोनार में 155 और भांडुप पश्चिम में 84 AQI दर्ज किया गया. सीपीसीबी के अनुसार, AQI का स्तर 0 से 50 तक 'अच्छा', 51 से 100 तक 'संतोषजनक', 101 से 200 तक 'मध्यम', 201 से 300 तक 'खराब', 301 से 400 तक 'बहुत खराब', 401 से 450 तक 'गंभीर' और 450 से ऊपर 'गंभीर प्लस' माना जाता है.

मुंबई में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, महाराष्ट्र में अगले दो-तीन दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग (IMD) ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें कि मंगलवार को भी मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसने मुंबईवासियों को दिवाली के बाद प्रदूषण से राहत दी है.



