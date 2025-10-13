scorecardresearch
 

मुंबई: मनसे नेता ने गैर मराठी महिला को मारा थप्पड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

ठाणे में एक महिला ने गैर मराठी महिला को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. घटना दो दिन पहले हुई थी, जब मराठी युवक अर्जुन काटे गलती से महिला को धक्का दे बैठे. मनसे ने चेतावनी दी कि भाषा और मराठी लोगों के अपमान करने वालों को मनसे स्टाइल में जवाब दिया जाएगा.

महिला, दूसरी महिला को थप्पड़ मारती दिख रही है. (Photo: Screengrab)
सोशल मीडिया पर ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की महिला पदाधिकारी एक अन्य महिला को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में यह भी स्पष्ट है कि इससे पहले महिला ने मराठी भाषा और मराठी लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.

वीडियो में महिला माफी मांगते हुए दिखी
पुलिस ने सोमवार को बताया कि इस घटना के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है. वीडियो में महिला माफी मांगती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद मनसे पदाधिकारी ने उसे थप्पड़ मारते हुए चेतावनी दी.

घटना में पुरुष और महिला शामिल थे
ठाणे जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने ने कहा कि शुक्रवार रात हुई इस घटना में एक पुरुष और महिला शामिल थे. वह पुरुष मनसे पदाधिकारी का पति था. उन्होंने बताया कि आपत्तिजनक शब्द कहने के बाद महिला ने माफी मांगी और दोनों पक्षों ने वहीं समझौता कर लिया.

उन्होंने आगे कहा, 'दोनों पक्षों ने बाद में रेलवे पुलिस से संपर्क किया और बताया कि मामला सुलझ गया है. इसके बाद दोनों घटनास्थल से चले गए.'

कलवा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक उत्तेकर ने भी पुष्टि की कि उन्हें इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन पुलिस के अनुसार विवाद को दोनों पक्षों के बीच सुलह के माध्यम से निपटा लिया गया है.

---- समाप्त ----
इनपुट- विक्रांत चौहान
