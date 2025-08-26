शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर किसान से ठगी, लगाया 1.44 करोड़ का चूना

महाराष्ट्र के नासिक में एक 29 साल के एक किसान से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 1.44 करोड़ रुपये की ठगी की है. आरोपी ने किसान को नवी मुंबई में शराब की दुकान का लाइसेंस दिलाने का वादा किया था. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. आरोपी ने पीड़ित को यह भरोसा दिलाया था कि वह नवी मुंबई के पनवेल स्थित एक शराब की दुकान का लाइसेंस उसके मालिक से उसके नाम पर ट्रांसफर करवा सकता है.

ऐसे में निफाड़ निवासी पीड़ित ने उस पर भरोसा करके अपने भाई के साथ मिलकर जुलाई 2024 से इस साल जनवरी के बीच कई किश्तों में उसे 1.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया. एमएफसी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी.



उन्होंने बताया कि रकम वसूलने के बाद, आरोपी ने शराब की दुकान के मालिक को कथित तौर पर 61 लाख रुपये का भुगतान किया था. वहीं उसने बाकी के 83 लाख रुपये का गबन कर लिया. आखिरकार पीड़ित को लाइसेंस हासिल नहीं हुआ.

जब पीड़ित ने आरोपी से लाइसेंस की स्थिति और किए गए भुगतान के बारे में पूछताछ की, तो आरोपी ने सबूत तौर पर कुछ चेक जारी कर दिए. अधिकारी ने कहा, 'उसके दिए सभी चेक बाउंस हो गए, जिससे संदेह और बढ़ गया. आरोपी ने न तो रकम वापस की और न ही पीड़ित के नाम पर लाइसेंस का ट्रांसफर सुनिश्चित किया.'

Advertisement

पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर 23 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है.

---- समाप्त ----