शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर किसान से ठगी, लगाया 1.44 करोड़ का चूना

महाराष्ट्र के नासिक में 29 साल के किसान से शराब की दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 1.44 करोड़ रुपये की ठगी हुई. आरोपी ने रकम लेकर 61 लाख मालिक को दिए, शेष 83 लाख गबन कर लिए. पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच जारी है.

किसान के साथ ठगी, लगा 1.44 करोड़ का चूना (Photo: Representational Image)
महाराष्ट्र के नासिक में एक 29 साल के एक किसान से एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 1.44 करोड़ रुपये की ठगी की है. आरोपी ने किसान को नवी मुंबई में शराब की दुकान का लाइसेंस दिलाने का वादा किया था. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. आरोपी ने पीड़ित को यह भरोसा दिलाया था कि वह नवी मुंबई के पनवेल स्थित एक शराब की दुकान का लाइसेंस उसके मालिक से उसके नाम पर ट्रांसफर करवा सकता है.

ऐसे में निफाड़ निवासी पीड़ित ने उस पर भरोसा करके अपने भाई के साथ मिलकर जुलाई 2024 से इस साल जनवरी के बीच कई किश्तों में उसे 1.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया. एमएफसी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी.
 
उन्होंने बताया कि रकम वसूलने के बाद, आरोपी ने शराब की दुकान के मालिक को कथित तौर पर 61 लाख रुपये का भुगतान किया था. वहीं उसने बाकी के 83 लाख रुपये का गबन कर लिया. आखिरकार पीड़ित को लाइसेंस हासिल नहीं हुआ.

जब पीड़ित ने आरोपी से लाइसेंस की स्थिति और किए गए भुगतान के बारे में पूछताछ की, तो आरोपी ने सबूत तौर पर कुछ चेक जारी कर दिए. अधिकारी ने कहा, 'उसके दिए सभी चेक बाउंस हो गए, जिससे संदेह और बढ़ गया. आरोपी ने न तो रकम वापस की और न ही पीड़ित के नाम पर लाइसेंस का ट्रांसफर सुनिश्चित किया.'

पुलिस ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर 23 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है.

