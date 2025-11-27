मुंबई सी-लिंक पर भयानक हादसा, कार डिवाइडर से टकराकर बनी आग का गोला- Video

महाराष्ट्र में मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी-लिंक पर बीती रात एक होंडा कंपनी की कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई. कार वर्ली से बांद्रा की तरफ आ रही थी. तेज स्पीड की वजह से कार अनियंत्रित हुई और सी-लिंक के डिवाइडर से टकरा गई.

शुरुआती जांच में पता चला कि कार का ब्रेक फेल होने के चलते ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और हादसा हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गई और उसमें भीषण आग लग गई.

कार में तीन से चार लोग सवार थे, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि सभी लोग समय रहते जलती हुई कार से सुरक्षित बाहर निकल गए. आग की लपटें काफी ऊंची थीं और सी-लिंक पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. ट्रैफिक पुलिस और अग्निशमन दल ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया.

डिवाइडर से भीषण टक्कर

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी तेज थी. इसी तेज गति के कारण ड्राइवर कार पर नियंत्रण खो बैठा. कार अनियंत्रित होकर सी-लिंक के डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि होंडा कंपनी की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर वहीं मुड़ गई और टक्कर के तुरंत बाद उसमें भीषण आग लग गई.

पूरी तरह जलकर खाक हुई कार

हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा. उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया. हालांकि, तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. शुरुआती जांच में हादसे के पीछे की वजह ब्रेक फेल होना सामने आ रही है.

