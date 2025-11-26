scorecardresearch
 

मुंबई: 'मम्मी और अंकल मुझसे देह व्यापार कराते हैं', 10वीं में पढ़ने वाली लड़की ने लगाए आरोप

मुंबई में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपनी मां और एक पुरुष पड़ोसी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. लड़की का कहना है कि दोनों ने मिलकर उसे पैसे कमाने के लिए देह व्यापार (prostitution) के दलदल में धकेला. लड़की ने अपनी टीचर को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मां और पड़ोसी के खिलाफ दुष्कर्म (rape) और बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले POCSO एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

लड़की ने अपने क्लास टीचर से पूरी कहानी बताई. (Photo: Representational)
मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. घाटकोपर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपनी सगी मां और एक पुरुष पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाया है. लड़की के अनुसार, इस साल अप्रैल से लेकर शिकायत दर्ज होने तक, दोनों ने जबरदस्ती उससे देह व्यापार का काम करवाया ताकि वे पैसे कमा सकें.

क्लास टीचर से बताई पूरी कहानी
पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि लड़की ने जब यह अत्याचार सहा नहीं गया, तो वह अपनी एक सहेली को लेकर अपनी क्लास टीचर के पास गई और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई. उसने टीचर को बताया कि वह एक बार भागकर अपनी सहेली के घर तीन दिनों तक रुकी भी थी, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे फिर से उसी गंदे काम में धकेल दिया गया.

लड़की की आपबीती सुनकर टीचर सदमे में आ गईं. उन्होंने तुरंत स्कूल के अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए स्थानीय पुलिस को सूचित किया.

शिकायत के आधार पर, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मंगलवार रात को लड़की की मां और पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया. दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 98 (देह व्यापार के उद्देश्य से बच्चे को बेचना) और साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है.

