कांग्रेस ने किया BMC चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान, प्रभारी रमेश चेन्निथला बोले- जल्द जारी करेंगे घोषणापत्र

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथला ने साफ किया है कि कांग्रेस आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अकेले लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी.

'भ्रष्टाचार को लेकर जनता के सामने रखेंगे चार्जशीट'

चेन्निथला ने कहा कि इसके साथ ही बीएमसी में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक चार्जशीट भी जनता के सामने रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि मुंबई का विकास जिस तरह होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ. इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह जनता अच्छी तरह जानती है.

चेन्निथला ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मुंबई से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाएगी, जिनमें भ्रष्टाचार और प्रदूषण प्रमुख होंगे. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी.

'प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल'



उन्होंने यह भी कहा कि बीएमसी चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हो रहे हैं. पार्टी ने चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की है और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है. वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन के सवाल पर चेन्निथला ने कहा कि उनकी प्रकाश आंबेडकर से फोन पर बात हुई है. बातचीत के मुताबिक कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा.

