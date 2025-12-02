scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: अब 21 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे, बॉम्बे HC का चुनाव आयोग को निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को सभी नगर परिषद और नगर पंचायत के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने का निर्देश दिया है. आज हुए मतदान के नतीजे कल, 3 दिसंबर को घोषित होने थे. साथ ही जिन 20 जगहों पर आयोग ने चुनाव स्थगित किया था, वहां अब 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और नतीजे एक साथ 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.

Advertisement
X
बॉम्बे हाईकोर्ट (File Photo:ITG)
बॉम्बे हाईकोर्ट (File Photo:ITG)

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को झटका देते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि आज (2 दिसंबर) हो रहे सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम कल (3 दिसंबर) की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे. साथ ही जिन 20 से अधिक स्थानों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जगहों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे.

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और कुछ अदालती मामलों का हवाला देकर कुल 288 में से कम से कम 20-24 नगर परिषदों व नगर पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिया था. अब इन जगहों पर चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और सभी चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने होंगे. हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक हाईकोर्ट के फैसले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

CM फडणवीस ने किया था फैसला का विरोध

सम्बंधित ख़बरें

कार में कैश मिलने पर पुलिस ने शुरू की जांच
महाराष्ट्र: कोंकण में 'कैश फॉर वोट' के आरोप से सियासी भूचाल, बीजेपी और शिंदे सेना आमने-सामने 
maharashtra local body elections 2023 updates and election delay
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग, जानें 20 सीटों पर क्यों टला चुनाव?  
Maharashtra municipal elections voting day
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: BJP-शिवसेना तनाव पर क्या बोले शिंदे?  
maharashtra local body election 2025 political fight
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कौन किसके खिलाफ? किसे नुकसान, 14 Points में जानिए 
मुख्य मुकाबला रूलिंग बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति अलायंस और MVA के बीच है. (File Photo: ITG)
246 काउंसिल और 42 नगर पंचायतों के लिए हो रही वोटिंग, पहले चरण में महायुति बनाम एमवीए 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा 288 स्थानीय निकायों में से 24 में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए आयोग के स्थगित करने के फैसले को 'मनमाना, कानूनी रूप से अस्थिर और सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ गहरा अन्याय' करार दिया था. उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों ने पूरी चुनावी तैयारी और प्रचार कर लिया था, फिर भी आयोग ने एकतरफा फैसला लिया.

Advertisement

'मैं ये नहीं कहूंगा आयोग ने गलती की'

 

 

हाईकोर्ट के आज के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए CM फडणवीस ने कहा, 'उन्होंने फैसला नहीं देखा है, अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना होगा. 'मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्य चुनाव आयोग ने गलती की है, लेकिन उन्होंने कानून की गलत व्याख्या की है. सिर्फ़ इसलिए कि कोई अदालत गया है, चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जबकि अदालत ने कोई स्थगन नहीं दिया है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    Advertisement