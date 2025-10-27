scorecardresearch
 

पुणे में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, अल कायदा से जुड़े बताए जा रहे तार

महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे के कोंडवा इलाके से जुबेर हंगरकर नामक संदिग्ध आतंकी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है. आरोपी का संबंध आतंकी संगठन अल-कायदा से बताया जा रहा है. एटीएस ने कुछ दिन पहले की छापेमारी के दौरान नए सबूत पाए थे, जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है.

महाराष्ट्र एटीएस ने जिस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है वह अल-कायदा से जुड़ा बताया जा रहा है. (Representational image)
महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान जुबेर हंगरकर के रूप में हुई है. उसकी गिरफ्तारी यूएपीए (UAPA) के तहत की गई है. जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले ही एटीएस ने पुणे के कोंडवा इलाके में बड़ी छापेमारी की थी. इसी कार्रवाई के दौरान मिले नए सबूतों के आधार पर जुबेर को हिरासत में लिया गया. 

अल-कायदा से जुड़े तार

सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार संदिग्ध का संबंध आतंकी संगठन अल-कायदा से बताया जा रहा है. एटीएस टीम उससे पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क की जांच भी जारी है. महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने 9 अक्टूबर 2025 को पुणे में एक आतंकवाद से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस कार्रवाई के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और संदिग्ध लिटरेचर जब्त किए गए.

जांच में जुटी महाराष्ट्र एटीएस

जांच के दौरान मिले आपत्तिजनक सबूतों के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की संशोधित (2008) धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर दर्ज होने के बाद, एटीएस ने आज पुणे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. मामले की आगे की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है.

दिल्ली से पकड़े गए दो आतंकी

इससे पहले दिल्ली में ISIS से प्रेरित एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड के दौरान इन दोनों संदिग्धों को पकड़ा. गिरफ्तार आतंकियों में से एक दिल्ली का निवासी है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है.

फिदायीन हमले की कर रहे थे तैयारी

सूत्रों के अनुसार, दोनों आतंकी आईईडी धमाके (IED Blast) की साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे और इस योजना का अंतिम चरण चल रहा था. जांच में यह भी सामने आया है कि ये आतंकी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग भी ले रहे थे. गिरफ्तार दोनों आरोपी आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा हैं और विस्फोट की पूरी तैयारी में थे. फिलहाल कई खुफिया एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं ताकि इस आतंकी नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके.

