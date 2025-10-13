scorecardresearch
 

बच्ची की गर्दन पकड़ी और खींच ले गया तेंदुआ, खेत में दादा को पानी देने गई थी 5 साल की मासूम

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरखेड़ गांव में तेंदुए के हमले में पांच साल की बच्ची शिवन्या की मौत हो गई. वह खेत में दादा को पानी देने जा रही थी, तभी तेंदुए ने उस पर झपट्टा मार. ग्रामीणों ने पीछा कर बच्ची को छुड़ाया, पर वह बच नहीं सकी.

5 साल की बच्ची की गर्दन पकड़ी और खींच ले गया तेंदुआ (Photo: Representational Image)
महाराष्ट्र के पुणे जिले में तेंदुए के हमले में पांच साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने और अधिक हताहतों से बचने के लिए कड़े उपाय करने की मांग की है. वन अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

यह घटना रविवार को उस समय हुई जब मृतक शिवन्या शैलेश बॉम्बे नाम की बच्ची पिंपरखेड़ गांव में अपने घर के पास अपने खेत में काम कर रहे अपने दादा के लिए पानी लेकर जा रही थी. अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद वन कर्मियों ने सोमवार को इलाके से एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है.

जुन्नार वन प्रभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'पीड़िता का पारिवारिक खेत उनके घर के पास ही है. शिवन्या के दादा ने उसे पानी लाने के लिए कहा था. जब वह रास्ते में थी, तभी खेतों में छिपे एक तेंदुए ने अचानक उस पर झपट्टा मारा, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे एक खेत में खींच ले गया.'

आस-पास काम कर रहे कुछ लोगों ने तुरंत तेंदुए का पीछा किया. अधिकारी ने कहा, 'इसके बाद तेंदुए ने बच्चे को गिरा दिया और भाग गई. गर्दन में गंभीर चोट लगने के कारण शिवन्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.'

इस घटना से स्थानीय निवासियों में गुस्सा भड़क गया, जिन्होंने क्षेत्र में तेंदुए के हमलों की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा किया और आगे और हताहतों की संख्या रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की. घटना के बाद, वन विभाग ने क्षेत्र में 10 पिंजरे लगाए और जानवर का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए. आखिरकार विभाग उसे पकड़ने में कामयाब रहा.

 


