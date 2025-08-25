मासूम की हत्या कर शव छिपाने वाला मौसेरा भाई गिरफ्तार, ट्रेन के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव

मुंबई में कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच B2 के टॉयलेट में 5 वर्षीय मासूम की हत्या कर शव को रखने के आरोपी मौसेरे भाई विकास को सूरत क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने शनिवार रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट में 5 वर्षीय मासूम की हत्या कर शव छिपा दिया था. घटना से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई थी.

दरअसल, शनिवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट से करीब 5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ था. जांच के बाद पुलिस को पता चला कि बरामद बच्चा वही है जिसकी गुमशुदगी और अपहरण का मामला 22 अगस्त को सूरत के अमरोली पुलिस थाने में दर्ज हुआ था.

शिकायत में आरोप था कि बच्चे का अपहरण उसके ही मौसेरे भाई ने किया है. इस आधार पर अमरोली पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालकर ट्रैकिंग शुरू की थी. इसी सिलसिले में अमरोली पुलिस की टीम शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंची और रेलवे पुलिस से बच्चे व आरोपी के बारे में जानकारी ली.

तभी उन्हें बताया गया कि कुशीनगर एक्सप्रेस से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. इसके बाद शव की तस्वीर परिवार को भेजी गई, जहां परिजनों ने पुष्टि की कि मृतक वही बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था. इस घटना ने मामले को अपहरण से हत्या की दिशा में मोड़ दिया था. इसके बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि आरोपी बच्चे को लेकर मुंबई कैसे पहुंचा और उसकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी मौसेरे भाई विकास को गिरफ्तार कर लिया है.

