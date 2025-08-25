scorecardresearch
 

Feedback

मासूम की हत्या कर शव छिपाने वाला मौसेरा भाई गिरफ्तार, ट्रेन के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट से बरामद 5 वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी मौसेरे भाई विकास को सूरत क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है. 22 अगस्त को सूरत के अमरोली थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी. मोबाइल ट्रैकिंग से आरोपी की लोकेशन का सुराग मिला और पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

Advertisement
X
मृतक बच्चा और आरोपी. (Photo: Ajaz khan/ITG)
मृतक बच्चा और आरोपी. (Photo: Ajaz khan/ITG)

मुंबई में कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच B2 के टॉयलेट में 5 वर्षीय मासूम की हत्या कर शव को रखने के आरोपी मौसेरे भाई विकास को सूरत क्राइम यूनिट ने  गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने शनिवार रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट में 5 वर्षीय मासूम की हत्या कर शव छिपा दिया था. घटना से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई थी.

दरअसल, शनिवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट से करीब 5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ था. जांच के बाद पुलिस को पता चला कि बरामद बच्चा वही है जिसकी गुमशुदगी और अपहरण का मामला 22 अगस्त को सूरत के अमरोली पुलिस थाने में दर्ज हुआ था. 

यह भी पढ़ें: सूरत से किडनैपिंग, मुंबई में मर्डर, AC कोच के टॉयलेट में फेंका शव... मौसेरा भाई ही है पांच साल के बच्चे का कातिल?

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई की एक बेकरी की तस्वीर
ना पाइपलाइन, ना पैसा... मुंबई की 100 साल पुरानी बेकर‍ियाें को ग्रीन फ्यूल पर शिफ्टि‍ंग का प्रेशर, आ रहीं ये द‍िक्कतें 
Ameet Satam
फडणवीस इफेक्ट या ठाकरे इम्पैक्ट? आशीष शेलार की जगह अमित साटम को मुंबई BJP की कमान के पीछे क्या 
Sunil Gavaskar Statue
Sunil Gavaskar अपनी स्टैच्यू देखकर हुए भावुक! 
Mumbai Police mobile return drive
मुंबई पुलिस का बड़ा अभियान, 64 दिनों में चोरी हुए 8000 मोबाइल लौटाए 
3 महीने में 53 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी
रियल एस्टेट सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का राज? कौन हैं वो खरीदार जो खरीद रहे हैं घर 

शिकायत में आरोप था कि बच्चे का अपहरण उसके ही मौसेरे भाई ने किया है. इस आधार पर अमरोली पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालकर ट्रैकिंग शुरू की थी. इसी सिलसिले में अमरोली पुलिस की टीम शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंची और रेलवे पुलिस से बच्चे व आरोपी के बारे में जानकारी ली. 

Advertisement

तभी उन्हें बताया गया कि कुशीनगर एक्सप्रेस से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. इसके बाद शव की तस्वीर परिवार को भेजी गई, जहां परिजनों ने पुष्टि की कि मृतक वही बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था. इस घटना ने मामले को अपहरण से हत्या की दिशा में मोड़ दिया था. इसके बाद पुलिस इस बात की जांच कर रही थी कि आरोपी बच्चे को लेकर मुंबई कैसे पहुंचा और उसकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी मौसेरे भाई विकास को गिरफ्तार कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement