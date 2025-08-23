scorecardresearch
 

सूरत से किडनैपिंग, मुंबई में मर्डर, AC कोच के टॉयलेट में फेंका शव... मौसेरा भाई ही है पांच साल के बच्चे का कातिल?

मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच B2 के टॉयलेट से 5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ. मृतक वही बच्चा निकला जिसका अपहरण 22 अगस्त को सूरत के अमरोली से हुआ था और आरोपी मौसेरे भाई पर संदेह है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है और आरोपी की तलाश में टीमें जुटी हैं.

मृतक बच्चा और आरोपी. (Photo: Ajaz khan/ITG)
मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बीती रात उस वक्त अफरातफरी मच गई जब खड़ी कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट से करीब 5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ. ट्रेन की सफाई के दौरान कर्मचारियों को शव दिखा, जिसके बाद तत्काल सूचना रेलवे पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी ने शव को बाहर निकाल पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेजा.

जानकारी के मुताबिक, बरामद बच्चा वही है जिसकी गुमशुदगी और अपहरण का मामला 22 अगस्त को सूरत के अमरोली पुलिस थाने में दर्ज हुआ था. शिकायत में आरोप था कि बच्चे का अपहरण उसके ही मौसेरे भाई ने किया है. इस आधार पर अमरोली पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालकर ट्रैकिंग शुरू की थी.

यह भी पढ़ें: AC कोच के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव... मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मचा हड़कंप

इसी सिलसिले में अमरोली पुलिस की टीम शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंची और रेलवे पुलिस से बच्चे व आरोपी के बारे में जानकारी ली. तभी उन्हें बताया गया कि कुशीनगर एक्सप्रेस से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है. इसके बाद शव की तस्वीर परिवार को भेजी गई, जहां परिजनों ने पुष्टि की कि मृतक वही बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था.

इस घटना ने मामले को अपहरण से हत्या की दिशा में मोड़ दिया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी बच्चे को लेकर मुंबई कैसे पहुंचा और उसकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है, जो रोजगार के सिलसिले में गुजरात के सूरत में बसा हुआ था. इस सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ स्थानीय पुलिस बल्कि रेलवे सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है.

