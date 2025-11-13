ढोंगी बाबा का तंत्र-मंत्र शो वायरल... महिलाओं-बच्चों पर भूत भगाने का करता था ड्रामा, एक्शन में पुलिस

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से अंधविश्वास और ढोंग का मामला सामने आया है. यहां कथित तांत्रिक और ढोंग बाबा की करतूतों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन्हें श्मशान में उंगलियां चटकाकर भूत-प्रेत भगाने, टोटके करने और अघोरी पूजा करते देखा जा सकता है.

कोल्हापुर के कई इलाकों में ये कहानियां सामने आई हैं. इन वीडियो में ये ढोंगी बाबा महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों पर जादू-टोना करने का दावा करते नजर आ रहे हैं. लोग अंधविश्वास के जाल में फंसकर इन बाबाओं के पास अपनी परेशानियां दूर करने पहुंच रहे हैं.

कोल्हापुर के टिंबर मार्केट इलाके में रहने वाला एक तांत्रिक खुद को अघोरी साधक बताता है. उसका दावा है कि वह केवल उंगलियां चटकाकर भूत-प्रेत निकाल देता है. अब इस तांत्रिक के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा और टोटके करते दिख रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद कोल्हापुर पुलिस भी हरकत में आ गई है. जुना राजवाड़ा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस ढोंगी बाबा या उसके जैसे किसी तांत्रिक के चंगुल में फंसा हो, वह तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए.

पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह चुटकी बजाकर भूत-प्रेत निकालने और डर दिखाने जैसी हरकतें करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो काफी चर्चा में है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह वीडियो कोल्हापुर के टिंबर मार्केट इलाके का बताया जा रहा है. हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

जुना राजवाड़ा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि यदि किसी को इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने फंसाया हो, धमकाया हो, या पैसे ऐंठे हों तो वे तुरंत पुलिस से संपर्क करें. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, वीडियो में दिख रहा यह भोंदू बाबा फिलहाल कोल्हापुर जिले में मौजूद नहीं है. जांच में यह जानकारी सामने आई है कि वह जिले से बाहर किसी अन्य जगह पर रह रहा है. वीडियो की मदद से उसकी पहचान की जा रही है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम तलाश में जुटी हुई है. यह व्यक्ति कोल्हापुर शहर से बाहर है. पुलिस का कहना है कि वे लगातार उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: दीपक सूर्यवंशी