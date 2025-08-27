scorecardresearch
 

25 लाख रुपये और 1 किलो सोना... कपिल शर्मा के बाद अब मुंबई के व्यापारी को मिली बिश्नोई गैंग से धमकी

मुंबई के गोरेगांव में एक कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने धमकी भरा फोन किया. कॉलर ने बताया कि उसे 25 लाख रुपये और 1 किलो सोने की सुपारी मिली है और धमकाया कि अगर व्यापारी ज्यादा रकम नहीं देगा तो परिवार समेत उसकी हत्या कर दी जाएगी. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

धमकी देने वाले ने कहा कि अगर उसे सुपारी से ज्यादा पैसे नहीं मिले तो वह व्यापारी और उसकी परिवार की हत्या कर देगा. (Photo: Representational)
कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी भरा कॉल मिलने के बाद अब मुंबई में एक और कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है. मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके का है, जहां एक व्यापारी को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है.

25 लाख रुपये और 1 किलो सोने की सुपारी

मुंबई पुलिस के मुताबिक, गोरेगांव के एक व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने कॉल किया. इस फोन कॉल में कॉलर ने साफ-साफ बताया कि उसे 25 लाख रुपये और 1 किलो सोने की सुपारी मिली है. यही नहीं, कॉल करने वाले ने व्यापारी को धमकाया कि अगर वह इससे अधिक रकम नहीं देगा तो उसकी और उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी.

धमकी मिलने से दहशत में आए कारोबारी ने तुरंत इसकी शिकायत गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस कॉलर की पहचान कर रही है और जांच जारी है. 

कपिल के कैफे पर हुई फायरिंग

मुंबई में हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कई धमकी भरे मामलों में सामने आया है. इससे पहले कपिल शर्मा को भी गैंग की तरफ से धमकी मिल चुकी है. यही नहीं उनके कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग भी हो चुकी है. अब एक और व्यापारी को धमकी मिलने से इंडस्ट्री के लोगों में खौफ है.

