तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर, मौत- CCTV

महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम के निक्की नगर इलाके में शनिवार सुबह हुए एक भीषण हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. यहां बच्चे को स्कूल छोड़कर घर लौट रही एक महिला की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मरने वाली महिला की पहचान रिंकू प्रदीप आरच (28) के रूप में हुई है.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मारने के बाद हुआ. रिंकू आरच की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक भागने की कोशिश कर रहा था, हालांकि, वहां मौजूद नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को ट्रक समेत पकड़ लिया. इसके बाद खड़कपाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया.

घटना से दो पहिया सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी में दिख रहा है कि महिला अपने बच्चे को स्कूटी से छोड़कर आ रही है. महिला अपने साइड से चल रही होती है.

हालांकि, इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी. जिससे महिला जमीन पर गिर गई और कुचलने से उसकी मौत हो गई. इस घटना ने सड़क पर चल रहे दो पहिया सवारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिया है.

