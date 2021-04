मुंबई: लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़, रेलवे ने जारी किया बयान

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आज लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. एजेंसी के मुताबिक, मंगलवार को कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) में मुंबई में प्रवासियों की भारी भीड़ पहुंची. महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन लगने की लगातार चर्चा हो रही है.

इसी बीच रेलवे सीपीआरओ का कहना है कि एलटीटी कुर्ला में यह भीड़ असामान्य नहीं है. गर्मियों के मौसम में ऐसा देखने को मिलता है. बयान में आगे बताया गया कि आज एलटीटी से कुल 23 ट्रेनें प्रस्थान करने वाली हैं, जिनमें से 16 या तो उत्तर या पूर्व की ओर जाएंगी. इन 16 में से 5 समर स्पेशल ट्रेनें हैं. समाचार एजेंसी द्वारा जारी किए गए वीडियो को देखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहीं फिर से 2020 जैसे हालात ना पैदा कर दें.

