Indian Railways: फिर चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें? रेलवे ने दिया ये जवाब

देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है. महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है. महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन (Lockdown) की आशंका है. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक, लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें (Shramik Special Trains) चलाने जा रहा है. हालांकि, भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन (Central Railway) ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोई योजना नहीं है. बता दें कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है.

सेंट्रल रेलवे (Central Railway) ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना दी जा रही है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. रेलवे ने स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, ना ही चलाने की कोई योजना है. रेलवे ने अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील भी की है.

Central Railway FACTCHECK

There is some misinformation in social media that Shramik Special trains are being run. It is clarifed that 'No such shramik special trains' are run/planned.



Railways are running only special trains in summer. Please do not fall prey to rumours. 1/2