Indian Railways: यूपी-बिहार के लिए मुंबई से चल रहीं ये समर स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट और टाइम शेड्यूल

भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यूपी और बिहार के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें (Additional Special Trains) चलाने का ऐलान किया है. सेंट्रल रेलवे (Central Railway) पुणे से बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) और दानापुर (Danapur) के बीच अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. वहीं, पश्चिमी रेलवे (Western Railways) ने समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.

रेलवे के मुताबिक पुणे से बिहार के भागलपुर और दानापुर के लिए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये स्पेशल ट्रेनें आज यानी 12 अप्रैल से चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग के बाद ही सफर कर सकते हैं. रेलवे की ओर से जारी नोटफिकेशन के मुताबिक ट्रेन नंबर 01427 समर स्पेशल का परिचालन 12, 16 और 20 अप्रैल को किया जाएगा. वहीं, भागलपुर से समर स्पेशल ट्रेन 13, 17 और 21 अप्रैल को चलेगी.

वहीं, ट्रेन नंबर 01427 पुणे-भागलपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन 12 अप्रैल से किया जाएगा. यह ट्रेन पुणे से सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन शाम को 17 बजकर 30 मिनट पर भागलपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन 12 अप्रैल, 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को पुणे से चलेगी.

पश्चिमी रेलवे (Western Railway) ने मुंबई और पुणे उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गोरखपुर के लिए समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. इसमें साप्‍ताहिक समर स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने साप्‍ताहिक समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

ट्रेन नंबर 09067 बांद्रा टर्मिनस- गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 19.25 बजे चलेगी और मंगलवार को 06.05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन 18 और 25 अप्रैल, 2021 को चलेगी. इसी तरह, ट्रेन नंबर 09068 गोरखपुर- बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को गोरखपुर से 16.10 बजे चलेगी और गुरुवार को 05.10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. यह ट्रेन 20 और 27 अप्रैल, 2021 को चलेगी.

For the convenience of passengers, WR has decided to run four more additional weekly summer special trains between Bandra Terminus – Gorakhpur, Udhna – Danapur, Ahmedabad – Kolkata and Okha – Guwahati stations. pic.twitter.com/NfqAhti3hG