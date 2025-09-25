'क्या रेफरी की तरह हर झगड़ा सुलझाउंगा...', भाषा विवाद पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा- दोनों पक्षों की हिंसा का हो विरोध

शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर जवाब देते हुए कहा है कि वे किसी की प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम हर किसी के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई इसके बाद उसने उसकी पिटाई कर दी. इसकी प्रतिक्रिया होगी ही. ये छिटपुट होने वाली घटनाएं हैं.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 मुंबई में शिरकत करते हुए आदित्य ठाकरे ने भाषा विवाद पर विस्तार से अपनी राय रखी.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों से भेदभाव हो रहा है. उन मामलों को क्यों नहीं दिखाया जाता है जहां मराठी लोगों को सिर्फ इसलिए घर नहीं मिला क्योंकि वे नॉनवेज खाते हैं, उन्हें गंदे लोग कहा जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम लोग मांस, मछली खाते हो.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन मामलों को क्यों नहीं दिखाया जाता है जहां किसी के मराठी होने की वजह से उसे हाउसिंग सोसायटी में प्रवेश नहीं दिया जाता है. आप एक पक्ष को ही क्यों दिखाते हैं?

शिवसेना यूबीटी नेता से जब पूछा गया कि क्या वे सिद्धांत के तौर पर हिंसा का विरोध करते हैं या नहीं? इस पर उन्होंने कहा कि, "दोनों पक्षों की हिंसा का विरोध किया जाना चाहिए, मेरा कहना है कि मैं किसी की प्रतिक्रिया को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं.

आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसा कई जगहों पर होता आया है. देखिए इटली में क्या हुआ? उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र वर्ली का जिक्र करते हुए कहा कि ये मिनी इंडिया है. यहां पूरे देश के लोग आते हैं अपना सपना लेकर आते हैं और अपना काम खोजते हैं. लेकिन अगर यहां किसी तरह का कोई विवाद होता है, तो क्या मैं हर चीज के लिए एक रेफरी की तरह जाऊंगा.

उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से शिवसेना ने मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी धाक जमा रखी है फिर मुंबई का कल्चर कायम है, यहां महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं. यहां फिल्म इंडस्ट्री पनपी है. मेरा कहना है कि यदि इतने चीजों के बावजूद कोई घटना होती है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं. दूसरा प्वाइंट यह है कि आज भी मुंबई भारत का सबसे खुला शहर है जहां सबका स्वागत किया जाता है. यहां लोग अपने सपने पूरे करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना यहां रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी शहर के विकास में वहां के पॉलिटिकल कल्चर का महत्व होता है.

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे परिवार के बीच मिलन पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि फैमिली रियूनियन था. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार वोट चोरी में भले ही आगे हो सकती है, लेकिन असली वोटों में हमसे पीछे ही है. मोदी ब्रांड और ठाकरे ब्रांड की तुलना पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एक ब्रांड वोट चोरी के मामले में दूसरे से आगे है.

बीएमसी चुनाव पर उन्होंने कहा कि भले ही कॉरपोरेटर हमारे साथ नहीं हैं लेकिन मराठी मानुष हमारे साथ हैं. आदित्य ने कहा कि हर बीएमसी इलेक्शन हमारे लिए करो या मरो है. बीएमसी के मिसमैनेजमेंट को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में एक भी रोड़ दिखा दो जहां मोटरगाड़ी चल सके, अथवा जहां गड्ढा न हो.

