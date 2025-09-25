scorecardresearch
 

वोट चोरी पर मैं भी करूंगा 'सर्जिकल स्ट्राइक', टाइम नहीं बता सकता, आदित्य ठाकरे भी करेंगे राहुल गांधी की तरह खुलासे

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) मुंबई में पहुंचे शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और वोटर हाइक, वोटर डिलीशन की शिकायत की थी. उन्होंने कहा कि वे डाटा का अध्ययन कर सबूत पेश करने जा रहे हैं.

आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है. (Photo: ITG)
शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी की तरह वह भी महाराष्ट्र विधानसभा में 'वोट चोरी' का खुलासा करेंगे. आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग को लिखा है. उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल चुनावों से पहले ही चुनाव आयोग को मतदाताओं की अचानक बढ़ी संख्या, गायब मतदाताओं और मतदान केंद्रों के कुप्रबंधन के बारे में पत्र लिखा था. इन सभी गड़बड़ियों के बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताएंगे.

आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि वे यह खुलासा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वे अपने सर्जिकल स्ट्राइक की टाइमिंग का खुलासा नहीं करने वाले हैं. 

युवा सेना नेता और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे गुरुवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) मुंबई में शिरकत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पिछले साल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, आगामी बीएमसी इलेक्शन, शिवसेना का सिंबल विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी.

आदित्य ठाकरे ने ने कहा कि हमने कई खामियां पाई है और इससे जुड़े डाटा की स्टडी की जा रही है और इसमें हम जनता के सामने रखेंगे. महाराष्ट्र में अगले जनवरी तक बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं. 

वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव में जो नतीजे आए हमने उसे स्वीकार किया लेकिन ये सरकार ठीक से काम क्यों नहीं कर रही है. आप देखते हैं कि एक DCM (डिप्टी चीफ मिनिस्टर) कभी अपने गांव में जाकर रोते हैं तो कभी दिल्ली में शिकायतें करते हैं.  

मैं डरपोक लोगों का नाम नहीं लेता

इस बीच जब उन्हें रोककर कहा गया कि क्या ये डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप उनका जो भी नाम कहें मैं डरपोक लोगों का नाम नहीं लेता. 

बीजेपी में उद्धव ठाकरे की संभावित वापसी की चर्चाओं पर यूबीटी नेता और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुछ चीजों पर समझौता नहीं हो सकता है. जिस तरह से सरकार चल रही है उस पर समझौता नहीं हो सकता, जिस तरह बीएमसी को लूटा जा रहा है उस पर समझौता नहीं हो सकता. जिस तरह राज्य को लूटा जा रहा है इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है. 

आदित्य ठाकरे ने कहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी भी बुरे रिश्ते नहीं थे और राहुल गांधी से भी हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं और राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए. राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है. 

बीजेपी के हिन्दुत्व से सहमत नहीं

बीजेपी के हिन्दुत्व की आलोचना करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना हिन्दुत्व है और क्या कांग्रेस के साथ जाना हिन्दुत्व नहीं है. हम एक मात्र पार्टी हैं जहां उद्धव ठाकरे तीन बार अयोध्या गए. हमारी देशभक्ति और हिन्दुत्व पर प्रमाण पत्र देने वाली बीजेपी कौन होती है. मैं बीजेपी के उस हिन्दुत्व से सहमत नहीं हूं जहां किसी व्यक्ति को उसके खाने के पसंद के आधार पर जला दिया जाता है. मैं हिन्दू हूं और गौरवशाली हिन्दू हूं और बीजेपी मुझे प्रमाण पत्र नहीं दे सकती है.

एशिया कप की चर्चा करते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था. उन्होंने कहा कि वे वैसे मैच नहीं देख रहे हैं जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान खेल रहा है. आदित्य ने कहा कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि अगर में जय शाह की स्थिति में होता तो मैं आईसीसी के पास गया होता और इन मैचों का बायकॉट करता. 

नेपो किड के आरोपों पर दिया जवाब

आदित्य ठाकरे ने राजनीति में नेपो किड होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मुझे अपने विरासत का गर्व है. मुझे गर्व है कि मैं अपने दादा का पोता है और मेरी ब्लडलाइन इस परिवार की है. उन्होंने कहा कि ये एक मात्र ऐसा पेशा है जहां आपका एक अच्छा निर्णय एक अरब लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है.

भारत के पड़ोस में जेन-जी आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरने कहा कि इन आंदोलनों के मूल में जाना होगा. ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बेरोजगारी, असानता, ध्रुवीकरण बढ़ रहा है. क्या इस बारे में बात की जा रही है.

2029 में देश का नेतृत्व करने के लिए बेहतर चेहरा नरेंद्र मोदी हैं या राहुल गांधी? इसके जवाब में आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये फैसला देश की जनता करेगी. 
 

