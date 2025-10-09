scorecardresearch
 

मुंबई एअरपोर्ट पर 34 करोड़ का गांजा पकड़ा गया... थाईलैंड से पांच लोग लेकर पहुंचे थे खेप

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने 34.21 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) जब्त किया है. तीन अलग-अलग मामलों में पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है, जो थाईलैंड और बैंकॉक से भारत में यह नशीला पदार्थ लाने की कोशिश कर रहे थे.

मुंबई एअरपोर्ट पर गांजा तस्कर पकड़े गए. (Photo: Representational)
मुंबई एअरपोर्ट पर गांजा तस्कर पकड़े गए. (Photo: Representational)

मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की चहल-पहल और लगातार आती-जाती उड़ानों के बीच कस्टम्स अधिकारियों ने पांच लोगों को पकड़ा है. इनके पास करीब 34 करोड़ का नशीला पदार्थ गांजा मिला है, जिसे थाईलैंड से लाया जा रहा था. दरअसल, इस मामले की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को सख्ती से अंजाम दिया गया.

एजेंसी के अनुसार, जैसे ही थाईलैंड के फुकेत से एक यात्री पहुंचा, कस्टम्स टीम हरकत में आ गई. बैग की तलाशी शुरू हुई और उसमें से पैकेट निकला. जब जांच की गई तो 6.37 किलो हाइड्रोपोनिक वीड था, एक ऐसी किस्म का गांजा, जो सामान्य से कहीं अधिक प्रभावशाली और महंगा माना जाता है. बाजार में इसकी कीमत करीब 6.37 करोड़ रुपये आंकी गई.

इसके बाद बैंकॉक से आए एक और यात्री की जांच की गई, उसका बैग खोला गया तो उसमें 17.86 किलो हाइड्रोपोनिक वीड मिला. इसकी कीमत करीब 17.86 करोड़ रुपये थी.

यह भी पढ़ें: 'डॉक्टरी में कुछ नहीं रखा, तुम बनो माफिया, चरस-गांजा बेचकर 30-40 करोड़ अंदर करो, फिर चुनाव लड़ो', स्कूली लड़कों को ट्रेनी डॉक्टर ने दी अजीब सलाह

इसके अलावा तीसरे मामले में दांव और भी बड़ा निकला. फुकेत से आए तीन यात्रियों के ट्रॉली बैग जब खोले गए, तो उनमें 9.96 किलो माल छिपा मिला. इसकी कीमत 9.96 करोड़ रुपये थी. तीनों यात्रियों को मौके पर पकड़ लिया गया. कुल मिलाकर 34.21 करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ मुंबई हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया गया.

हाइड्रोपोनिक वीड, जिसे पानी और पोषक घोल में आधुनिक तकनीक से उगाया जाता है. गांजा की तस्करी करने वाले इन यात्रियों की गिरफ्तारी के साथ यह ऑपरेशन साबित करता है कि तस्करों के तार देश से बाहर किस कदर फैले हुए हैं. इस मामले में पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में आखिर कौन लोग जुड़े हुए हैं. 

---- समाप्त ----
