जमीन विवाद से भड़की पुरानी रंजिश, पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या, दो बेटियां हुईं अनाथ

धाराशिव जिले में जमीन विवाद से उपजे पुराने झगड़े का खून से लथपथ अंत हुआ. करंजखेड़ा पाटोदा चौक में सहदेव पवार और उनकी पत्नी प्रियांका पवार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. आरोपियों में जीवन चव्हाण, उसके पिता हरिबा चव्हाण और अन्य लोग शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, सहदेव पवार और जीवन चव्हाण पड़ोसी किसान थे. सहदेव के पास करीब 36 एकड़ जमीन थी, जबकि चव्हाण परिवार के पास केवल 2 एकड़. इसी को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. कुछ साल पहले सहदेव ने जीवन पर जानलेवा हमला किया था, जिसके चलते सहदेव को जिला अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आए थे.

जमीनी विवाद में पति-पत्नी की हत्या

घटना वाले दिन दोपहर में करंजखेड़ा-लोहारा रोड पर आरोपियों ने सहदेव और उनकी पत्नी को पहले गाड़ी से टक्कर मारी, ताकि हमला हादसे जैसा लगे. इसके बाद कोयते (तेज हथियार) से सहदेव पर 10 से अधिक वार किए गए. प्रियांका का गला काटकर मौके पर ही मार डाला गया. सहदेव को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल है. दंपति की पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली दो बेटियां अब अनाथ हो गई हैं. घटना के बाद उपविभागीय पुलिस अधिकारी स्वप्नील राठौड़ और पुलिस निरीक्षक गणेश पाटील की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

(रिपोर्ट- गणेश सुभाष यादव)

