IMD Rainfall Alert: मॉनसून के बाद की बारिश से पुणे पानी-पानी, सड़कें जलमग्न-उखड़े पेड़, मुंबई का भी बुरा हाल

Maharashtra Rain Updates: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है. मॉनसून की विदाई के बाद पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहर भारी बारिश से बेहाल हैं. सड़कों पर पानी ही बारिश है. पुणे में भारी बारिश के बीच सड़कों के किनारे लगे पेड़ उखड़ गए हैं. साथ ही बड़े पैमाने पर जलजमाव की स्थिति है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में दो कम दबाव के क्षेत्र बने हैं, जिसकी वजह से मुंबई और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है. सड़कों से लेकर घर-मकानों और अस्पतालों तक में बारिश का पानी भर गया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई में आज यानी 18 अक्टूबर को भी भारी बारिश की संभावना जताई है. IMD ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, पुणे सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

