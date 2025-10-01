scorecardresearch
 

Feedback

गरबा में अंडा फेंकने से बवाल, मोहसिन खान पर मामला दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी नहीं

मीरा रोड की जे.पी. नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसायटी में गरबा कार्यक्रम के दौरान अंडा फेंके जाने से विवाद हो गया. आरोप एस्टेला बिल्डिंग निवासी मोहसिन खान पर लगा है. काशिमिरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई. मोहसिन ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

Advertisement
X
गरबा कार्यकर्म के दौरान अंडा फेंका गया (Photo: AI-generated)
गरबा कार्यकर्म के दौरान अंडा फेंका गया (Photo: AI-generated)

मुंबई के मीरा रोड पूर्व की जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसायटी में गरबा कार्यक्रम के दौरान अंडा फेंके जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया. यह घटना 30 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे हुई, जब सोसायटी में सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम चल रहा था.  प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एस्टेला बिल्डिंग के निवासी मोहसिन खान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे. उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए डेसिबल लेवल चेक किया और पुलिस को दिखाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मोहसिन कई बार पुलिस को फोन कर कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश कर चुके थे.

मीरा रोड पर गरबा के दौरान बवाल

करीब 10:50 बजे बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से किसी शख्स द्वारा कुछ फेंका गया. थोड़ी देर बाद दो महिला पुलिसकर्मियों के पास अंडा टूटा पाया गया. लोगों ने आरोप लगाया कि इस हरकत के पीछे मोहसिन खान का हाथ है. इससे सोसायटी में आक्रोश फैल गया. विरोध में शिवसेना शाखा प्रमुख महेश शिंदे और कई हिंदू संगठन पुलिस थाने पहुंचे.

सम्बंधित ख़बरें

गरबा से गंगा आरती तक... नवरात्रि में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 डेस्टिनेशंस 
एक वायरल वीडियो में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो डिलीवरी एजेंट नवरात्रि के दौरान एक साथ गरबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. (Photo: Instagram/@vks_lohat)
Swiggy, Zomato, Blinkit, Zepto एजेंट्स ने जमकर किया गरबा, वीडियो वायरल 
नवरात्रि में ₹15,000 एंट्री फीस वाला प्रीमियम गरबा का वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo:outstandingclicks)
चर्चा में 15 हजार रुपये वाली गरबा नाइट्स, जानिए आखिर उसमें मिलेगा क्या  
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैला और सनातन संत समिति ने आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ( Photo: Nisha Bharti/X)
गरबा में KISS करने लगा इंडियन कपल, वीडियो वायरल हुआ तो वापस लौटे ऑस्ट्रेलिया! 
India’s spectacular victory, with drums and garba celebrations across the country!
एशिया कप जीत पर फैंस गदगद, ढोल-नगाड़े और गरबा कर मनाया जश्न, VIDEO  

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने इस मामले में बी.एन.एस. 2023 की धारा 300 के तहत मोहसिन खान पर धार्मिक आयोजन बाधित करने का केस दर्ज किया है. हालांकि, मोहसिन खान ने सभी आरोपों से इनकार किया. उनका कहना है कि उनकी खिड़की पर मच्छरदानी जाली लगी हुई है, ऐसे में उनके घर से अंडा फेंकना संभव ही नहीं है.

साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. डीसीपी राहुल चव्हाण ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा कर लिया है और विसर्जन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Advertisement

(रिपोर्ट- प्रवीण नलावडे)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement