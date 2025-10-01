गरबा में अंडा फेंकने से बवाल, मोहसिन खान पर मामला दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी नहीं

मुंबई के मीरा रोड पूर्व की जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसायटी में गरबा कार्यक्रम के दौरान अंडा फेंके जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया. यह घटना 30 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे हुई, जब सोसायटी में सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम चल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एस्टेला बिल्डिंग के निवासी मोहसिन खान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे. उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए डेसिबल लेवल चेक किया और पुलिस को दिखाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मोहसिन कई बार पुलिस को फोन कर कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश कर चुके थे.

मीरा रोड पर गरबा के दौरान बवाल

करीब 10:50 बजे बिल्डिंग की 16वीं मंजिल से किसी शख्स द्वारा कुछ फेंका गया. थोड़ी देर बाद दो महिला पुलिसकर्मियों के पास अंडा टूटा पाया गया. लोगों ने आरोप लगाया कि इस हरकत के पीछे मोहसिन खान का हाथ है. इससे सोसायटी में आक्रोश फैल गया. विरोध में शिवसेना शाखा प्रमुख महेश शिंदे और कई हिंदू संगठन पुलिस थाने पहुंचे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने इस मामले में बी.एन.एस. 2023 की धारा 300 के तहत मोहसिन खान पर धार्मिक आयोजन बाधित करने का केस दर्ज किया है. हालांकि, मोहसिन खान ने सभी आरोपों से इनकार किया. उनका कहना है कि उनकी खिड़की पर मच्छरदानी जाली लगी हुई है, ऐसे में उनके घर से अंडा फेंकना संभव ही नहीं है.

साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. डीसीपी राहुल चव्हाण ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा कर लिया है और विसर्जन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

(रिपोर्ट- प्रवीण नलावडे)

