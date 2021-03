गृहमंत्री देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ वसूली का दिया था टारगेट, CM उद्धव को लिखे खत में पूर्व पुलिस कमिश्नर का आरोप

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी. इस चिट्ठी में एंटीलिया केस में फंसे सचिन वाजे का जिक्र है. चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उन्होंने सचिन वाजे से 100 करोड़ रुपये हर महीने कलेक्ट करने को कहा था. वहीं, इस मसले पर अनिल देशमुख ने ट्वीट कर कहा कि परमबीर सिंह ने खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं.

बता दें कि परमबीर सिंह को हाल ही में मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया था. इसके बाद आज (शनिवार) उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी. जिसमें अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया गया. परमबीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि सचिन वाजे ने मुझे बताया था कि अनिल देशमुख ने उससे हर महीने 100 करोड़ रुपये कलेक्ट करने को कहा था.

परमबीर सिंह की चिट्ठी

परमबीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने सरकारी आवास ज्ञानेश्वर में बुलाया. यहां बार-बार सचिन वाजे को रुपये कलेक्ट करने का निर्देश दिया.

फरवरी के मध्य और उसके बाद गृह मंत्री ने वाजे को अपने सरकारी आवास पर बुलाया था. उस समय गृह मंत्री के एक-दो कर्मचारी, जिनमें उनके निजी सचिव भी शामिल थे, वहां मौजूद थे. गृह मंत्री ने वहां वाजे को कहा कि उनके पास हर महीने 100 करोड़ रुपये जमा करने का टारगेट है.

Former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh writes to Maharashtra CM Uddhav Thackeray claiming Home Minister Anil Deshmukh's involvement in severe "malpractices".



