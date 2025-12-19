पुणे में विदेशी मेहमानों ने संभाला ट्रैफिक... फुटपाथ से गुजर रहे वाहनों को रोका, बोले- रूल्स फॉलो करो

पुणे महानगर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और नागरिक अनुशासन की कमी एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह बने हैं विदेशी नागरिक, जिन्होंने सड़क पर उतरकर स्थानीय लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया. पिंपरी-चिंचवड के सांगवी इलाके में रक्षक चौक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ विदेशी नागरिक ट्रैफिक को कंट्रोल करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल, रक्षक चौक पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. जाम से बचने के लिए कई दोपहिया वाहन चालक फुटपाथ का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे पैदल चलने वालों को भारी परेशानी होती है. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ विदेशी नागरिकों ने जब देखा कि लगातार बाइक और स्कूटर फुटपाथ से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी नागरिक फुटपाथ पर आ रहे दोपहिया वाहनों को रोकते हैं और इशारों में समझाते हैं कि यह रास्ता पैदल चलने वालों के लिए है, गाड़ियों के लिए नहीं. उन्होंने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क का सही उपयोग करने की अपील की.

इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल है. वीडियो सामने आने के बाद शहरभर में इस पर बहस शुरू हो गई है. शहर में नियमों का पालन कराने के लिए विदेशी मेहमानों को आगे आना पड़ रहा है, कई लोग स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग विदेशी नागरिकों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग मानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी और सख्ती की कमी के कारण लोग नियम तोड़ने से नहीं डरते. नागरिकों का कहना है कि केवल ट्रैफिक पुलिस के भरोसे रहने की बजाय आम लोगों को भी स्वयं नियमों के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए.

