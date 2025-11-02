नूडल्स-बिस्किट के पैकेट्स में छिपाया था 42 करोड़ का गांजा, मुंबई एयरपोर्ट पर दो गिरफ्तार

नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की मुंबई जोनल यूनिट ने रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर एक बड़ी सफलता हासिल की. बैंकॉक से पहुंचे दो यात्रियों के सामान की तलाशी में 42.34 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (विशेष तरीके से उगाया गया गांजा) बरामद किया गया, जिसकी ड्रग्स मार्केट में कीमत लगभग 42 करोड़ रुपये है. दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

खुफिया जानकारी के आधार पर DRI अधिकारियों ने यात्रियों को हिरासत में लिया और उनके सामान की बारीकी से जांच की. जांच में 21 फूड पैकेट्स (नूडल्स, बिस्किट आदि) मिले, जिनमें हाइड्रोपोनिक वीड भरा था. NDPS फील्ड किट से फूड की ड्रग्स होने की पुष्टि हुई. यह जब्ती नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) एक्ट, 1985 की धाराओं के तहत की गई.

यह DRI मुंबई की लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है. इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को 4.7 किलोग्राम कोकीन (अनुमानित मूल्य 47 करोड़ रुपये) जब्त किया था, जिसे बेहद चालाकी से कॉफी के पैकेट में छिपाकर लाया गया था. जांच के दौरान DRI टीम को संदेह हुआ, जिसके बाद सामान की स्कैनिंग में ड्रग्स का खुलासा हुआ. पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ा मामला है.

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की मुंबई जोनल यूनिट ने नशीला पदार्थ जब्त करने करने के साथ-साथ 5 संदिग्धों- कैरियर, फाइनेंसर, हैंडलर और डिस्ट्रीब्यूटर को गिरफ्तार किया गया था. इन तीन दिनों में DRI मुंबई ने कुल 90 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं. हाइड्रोपोनिक वीड एक उच्च गुणवत्ता वाली गांजे की प्रजाति है, जो मिट्टी रहित उन्नत तकनीक से उगाई जाती है.

