मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई... 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के सोने के साथ शख्स गिरफ्तार

मुंबई में सीमा शुल्क विभाग ने सऊदी अरब से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद उसकी तलाश ली गई और उसके पास से मोम के रूप में 24 कैरेट सोने की धूल बरामद किया गया. जिसका वजन 1.07 किलोग्राम है और जिसकी कीमत 1.02 करोड़ रुपये है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी को दी.

एक अधिकारी ने बताया कि जब्त किया गया सोना यात्री के शरीर में छिपा हुआ पाया गया. गुप्ता सूचना के आधार पर मुंबई सीमा शुल्क के हवाई अड्डा आयुक्तालय के कर्मियों ने यात्री को रोका था. यात्री सऊदी अरब के जेद्दा से पहुंचा था.

आरोपी से पूछताछ कर रही है डीआरआई की टीम

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान, उन्हें उसके शरीर में छिपा हुआ सोने का मोम मिला. जिसके बाद यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं.

आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब मुंबई पर इस तरह की कार्रवाई की गई है. इससे पहले भी डीआरआई ने बीते दिनों एक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से करोड़ों रुपये का सोना बरामद किया गया था.

