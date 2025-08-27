scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई... 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के सोने के साथ शख्स गिरफ्तार

सीमा शुल्क विभाग की टीम ने मुंबई एयरपोर्ट से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना बरामद किया गया है.

Advertisement
X
मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों के सोने के साथ शख्स गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों के सोने के साथ शख्स गिरफ्तार. (Photo: Representational )

मुंबई में सीमा शुल्क विभाग ने सऊदी अरब से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे एक यात्री को गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद उसकी तलाश ली गई और उसके पास से मोम के रूप में 24 कैरेट सोने की धूल बरामद किया गया. जिसका वजन 1.07 किलोग्राम है और जिसकी कीमत 1.02 करोड़ रुपये है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी को दी.

एक अधिकारी ने बताया कि जब्त किया गया सोना यात्री के शरीर में छिपा हुआ पाया गया. गुप्ता सूचना के आधार पर मुंबई सीमा शुल्क के हवाई अड्डा आयुक्तालय के कर्मियों ने यात्री को रोका था. यात्री सऊदी अरब के जेद्दा से पहुंचा था.

यह भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़... 62 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ महिला यात्री गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

नांदेड़ में विवाहिता और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )
प्रेमी के साथ पकड़ी गई विवाहिता तो परिजनों ने पिटाई के बाद कुएं में फेंका, दोनों की मौत 
man holding head
शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर किसान से ठगी, लगाया 1.44 करोड़ का चूना 
Mumbai-Goa Highway: Potholes, Traffic Jams, and 18 Years of Waiting
मुंबई में बारिश के बीच गड्ढों वाले गोवा हाईवे पर कैसे बढ़ी मुश्किलें? देखें  
Ganesh Festival: Unbreakable Security of Mumbai Police!
11 हजार CCTV, 18 हजार पुलिसकर्मी... मुंबई में गणपति उत्सव के लिए अभेद्य सुरक्षा 
Political defections in Maharashtra, Shinde stated - Only NDA’s Chief Minister in Bihar.
बिहार चुनाव को लेकर महाराष्ट्र डिप्टी CM शिंदे का बड़ा दावा, देखें क्या बोले  

आरोपी से पूछताछ कर रही है डीआरआई की टीम

अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान, उन्हें उसके शरीर में छिपा हुआ सोने का मोम मिला. जिसके बाद यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक से गोवा, मुंबई, दिल्ली तक... ED ने की रेड, 1.68 करोड़ कैश और 6.75 किलो सोना बरामद

Advertisement

आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब मुंबई पर इस तरह की कार्रवाई की गई है. इससे पहले भी डीआरआई ने बीते दिनों एक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से करोड़ों रुपये का सोना बरामद किया गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement