समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों के फटे टायर... ठेकेदार के खिलाफ पुलिस ने लिया एक्शन

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक्सप्रेसवे पर ग्राउटिंग कार्य चल रहा है. इस दौरान तीन वाहनों के टायर पंक्चर हो गए. इसी मामले में लापरवाही को लेकर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है.

एजेंसी के अनुसार, नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के मालीवाड़ा इलाके में पुल को मजबूत करने के लिए एपॉक्सी ग्राउटिंग का काम किया जा रहा था. सड़क पर एल्युमिनियम नोजल लगाए गए थे, जिन्हें गाड़ी चालकों ने कील समझ लिया. इन्हीं नुकीले उपकरणों के कारण कई वाहनों के टायर फट गए. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

वाहनों के पंक्चर होने और लापरवाही की शिकायत के बाद दाउलताबाद पुलिस थाने में ठेकेदार सत्यानारायण के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो सामने आया कि ग्राउटिंग कार्य के दौरान ठेकेदार ने न तो मजबूत बैरिकेड्स लगाए और न ही पर्याप्त रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया. इससे वाहन चालकों की जान को खतरा पैदा हो गया.

इस घटना पर महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने भी सफाई दी है. उनका कहना है कि सड़क पर जो एल्युमिनियम नोजल लगाए गए थे, वे अस्थायी तौर पर दरारें भरने के लिए लगाए गए थे, लेकिन ठेकेदार ने आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं किए.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें हाई-स्पीड कैरिजवे पर गड्ढों में फंसे नुकीले उपकरण साफ देखे जा सकते हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

