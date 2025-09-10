थियेटर में पति-पत्नी की पिटाई, फिल्म के सीन आगे-आगे बताने से टोंकने पर मचा बवाल, बोला- सस्पेंस बिगाड़ रहा था

महाराष्ट्र में पुणे में चिंचवाड़ आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स में बीते शुक्रवार को देर रात के शो में बवाल मच गया जिसमें एक इंजीनियर और उसकी पत्नी घायल हो गए. दरअसल, यहां हॉरर फिल्म 'The Conjuring: Last Rites' की स्क्रीनिंग चल रही थी.

पुलिस के अनुसार, चिंचवाड़ के बिजलीनगर निवासी 29 साल का एक इंजीनियर अपनी पत्नी और बहन के साथ फिल्म देख रहा था, तभी उनके पीछे बैठा एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बार-बार फिल्म के आगे के सीन सुना रहा था, जिससे फिल्म का सस्पेंस बिगड़ रहा था. कथित तौर पर इंजीनियर ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन इंटरवल के बाद स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई और हिंसक झगड़ा शुरू हो गया.

अपनी शिकायत में, पीड़ित शख्स ने आरोप लगाया कि वल्लभनगर निवासी उस व्यक्ति से हमने जब सस्पेंस खराब करने को मना किया उसने गालियां देना शुरू कर दिया और अचानक हमला कर दिया. उसे उसकी कमीज़ का कॉलर पकड़कर घसीटा गया, उसके चेहरे, पेट और हाथों पर घूंसे और लात मारी गईं. जब पीड़ित की पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर उसके साथ भी मारपीट की. दोनों पीड़ितों को चोटें आईं और रविवार को चिंचवाड़ पुलिस से संपर्क करने से पहले उनका पास के एक अस्पताल में इलाज किया गया.

चिंचवाड़ पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकबांगर ने पुष्टि की कि वल्लभनगर के दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (चोट पहुंचाना) और 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस निरीक्षक बांगर ने कहा, 'आरोपी और उसकी पत्नी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है.' उन्होंने आगे बताया कि आगे की जांच जारी है.

