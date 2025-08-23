scorecardresearch
 

'जब हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ रहा था..', केंद्र पर कांग्रेस का निशाना, भारत-PAK मैच को लेकर गरमाई सिसायत

इमरान मसूद ने कहा कि जब देश के जवान शहीद हो रहे थे और परिवार उजड़ रहे थे, उस वक्त भी सरकार की प्राथमिकता क्रिकेट से कारोबार करना थी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कलाकारों को तो फिल्मों और टीवी से बैन कर दिया गया, लेकिन क्रिकेट के जरिए पैसे कमाने के लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया.

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को लेकर सियासत तेज हो गई है और सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. (File Photo: ITG)
एशिया कप 2025 में होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैचों को लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो भाजपा और उसके सहयोगी पलटवार कर रहे हैं. विपक्ष ने मैच रद्द करने की मांग की है तो वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र में भारत-पाकिस्तान के मैच हुए तो शिवसेना उनमें व्यवधान डालेगी.

'ये कैसी देशभक्ति है?'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, 'जब हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ रहा था, जवान शहीद हो रहे थे, तब सरकार को सिर्फ क्रिकेट से धंधा करना था. पाकिस्तान के कलाकारों को टीवी और फिल्मों से तो बैन कर दिया गया, लेकिन क्रिकेट से जेब भरने के लिए हरी झंडी दे दी. ये कैसी देशभक्ति है? क्रिकेट से सीधा फायदा सरकार और उसके करीबी लोगों को होता है, इसलिए कभी रोक नहीं लगती.'

'पाकिस्तान जानता है कि भारत उसका बाप है'

वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पलटवार करते हुए कहा, 'बीजेपी और आरएसएस राष्ट्रभक्त संगठन हैं, हमें विपक्ष से राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है. मोदी सरकार को पाकिस्तान को औकात में रखना आता है. क्रिकेट का मैदान हो या कुछ और, पाकिस्तान जानता है कि भारत उसका बाप है. विपक्ष क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं क्रिकेट के दौरान विपक्ष वाले बुर्का पहनकर पाकिस्तान के नारे न लगाने लगें.'

'सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, आना-जाना भी बंद हो'

समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, '26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ, लेकिन अब ये लोग मैच खेलने जा रहे हैं. दाल में काला है या दाल ही काली है? ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान से आना-जाना भी बंद होना चाहिए, अगर वो हमारे देश में ऐसे हमले करता है तो.'

संजय राउत ने दी चेतावनी

वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग की. उन्होंने कहा, 'खबर है कि केंद्र सरकार ने एशिया कप में भारत-पाक मैचों को मंजूरी दे दी है. यह भारतीयों के लिए बेहद दुखद है. यह पीएम और गृहमंत्रालय की मंजूरी के बिना संभव ही नहीं था. जब संघर्ष जारी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है? पीएम ने कहा था कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते, तो अब खून और क्रिकेट साथ-साथ कैसे बहेंगे? पाकिस्तान के साथ मैच खेलना हमारे शहीद जवानों के साहस और बलिदान का अपमान है.' राउत ने चेतावनी भी दी कि 'अगर ये मैच महाराष्ट्र में होते, तो यूबीटी शिवसेना उन्हें रोक देती.'

